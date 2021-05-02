Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей

Глава Чечни задекларировал годовой доход в сумму, превышающую 381 млн рублей. Об этом говорится на сайте главы Чечни.
В прошлом году чеченский лидер указал доход в 147,99 млн рублей за год. За год прирост доходов Рамзана Кадырова составил 233,2 млн рублей, то есть в 2, 57 раза вырос по сравнению с прошлым.
У жены Кадырова, напротив, отмечено снижение с 2,45 до 1,59 миллионов рублей, если сравнивать 2019 с 2020 годом. В семье главы Чечни растут 11 несовершеннолетних детей.
Вокруг состояния Кадырова ходит много слухов и проводятся расследования. Однако Кремль не считает нужным проверять доходы чеченского руководителя, там опираются на сведения, поступающие из антикоррупционных ведомств, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".