Либеральная речь главы РПЦ: Патриарх Кирилл предостерег начальников от гордыни и тирании. Смотрите видео

«Первый канал» показал речь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которую он произнес в честь Вербного воскресенья. Слова предстоятеля Русской православной церкви показалась многим неожиданной. Речь даже назвали "либеральной".
Глава РПЦ исключил участие церкви в политической жизни страны. По его словам, церковь часто испытывает искушение вступить в политическую борьбу, но опыт католической церкви средних веков, где "власть церкви превышала государственную власть", показал, что мешает осуществлять миссию:
-Церковь, борясь за власть становится фактором разделения народа, и возникает вопрос, если церковь, отождествив в себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она быть авторитетом и домом, и духовной матерью для всех? Да никогда!
Он заверил, что двери РПЦ всегда открыты для людей с любыми политическими воззрениями.
Часть выступления была обращена к "начальникам", которых предстоятель РПЦ предостерег от "тирании", наступления власти на права и свободы граждан:
-И когда я говорю "мы", я имею в виду всех: и церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всяких начальников больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией.