Самые важные молитвы Блаженной Матроне Московской: что обязательно просить у нее 2 мая 2021 года

Святая Матрона Московская причислена к лику святых относительно недавно - в 2021 году.
Родилась Матрона в 1885 году слепой и была четвертым ребенком в бедной семье. Родители хотели определить ее в приют для таких детей, но матери Матроны приснился сон с красивой белой птицей, у которой были закрыты глаза. Мать расценила это как знак небес и оставила дочь у себя.
В 8 лет у Матроны открылся дар видеть будущее и лечить людей. Она никогда не лечила заговорами, всегда только искренней молитвой. К 17 годам у нее отнялись ноги, она не могла больше ходить. В 1945 году у Матроны умерла мать и она осталась без крыши над головой. Матрона переехала в Москву вместе со своей подругой.
В те времена начались сильные гонения на церковь, но к ней поток страждущих не прекращался - она никому не отказывала в своей помощи. К ней шли больные люди за излечение, бесплодные женщины с просьбами обрести радость материнства, просили о счастье в семье, о любви. Никто из тех, кто просил ее помочь с самыми искренними намерениями не оставался без помощи.
Свою смерть Матрона предсказала сама за три дня до того, как умерла. Похоронена она была на Даниловом кладбище города Москвы. Позже, в 1998 год, ее мощи были перенесены в Покровский женский монастырь. В 2004 году православная церковь причислила ее к лику святых.
По сей день не прекращаются паломничества к ее мощам. Все находят у нее утешения.
Молитва Матроне Московской об исцелении от болезни
О блаженная, мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
Молитва о помощи в работе блаженной Матроне Московской
Святая блаженная наша Мати Матрона, помози святыми твоими молитвами рабу Божиему (имя рек) обрести работу удобную ко спасению и возрастанию духовному, дабы богатеть ему в Бога и не расточать души своей на мирское – суетное и греховное. Помози ему найти милостивого работодателя, не попирающего заповеди и не принуждающего труждающихся под началом его к работам во дни воскресные и святых праздников. Да, оградит Господь Бог раба Божьего (имя рек) на месте трудов его от всякого зла и искушения, да будет труд сей ему во спасение, Церкви и Отечеству на пользу, родителям на радость Аминь
Молитва святой Матроне Московской на удачу в делах
Блаженная Старица Матрона, заступница и защитница всех живущих на Земле. Попроси у Господа Бога о милости и прости мне все негодные деяния. Слезно молю и обещаю не убивать свою душу саднящей греховностью. Помоги мне найти работу по силам и не лишай удачи в благом начинании. Заступись за меня пред всевидящим Господом и не дай погибнуть моей грешной душе. Аминь.
Молитва Матроне Московской о помощи в деньгах
Уповаю на тебя, о Матрона Московская, и молю о помощи в трудные дни. Ты заступаешься за праведных и наказываешь грешных. Ниспошли мне достатка денежного и очисти мою душу от злости и алчности. Пусть прибудут деньги на еду и покрытие расходов необходимой важности. Попроси у Господа Бога милосердия и не прогневайся на меня за скудность души. Да будет так. Аминь
Молитва о беременности, зачатии ребенка
О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих. Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника. Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли. Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века. Аминь.
Молитва Матроне Московской о любви взаимной дочери
Умоляю тебя, святая Матрона, о счастье любимой дочери. Помоги ей не ошибиться с выбором и отстрани от нее неверных людей. Ниспошли ей замужество светлое и брачную жизнь по Божьим Законам. Да будет воля твоя. Аминь.
Молитва о замужестве дочери
Блаженная Старица Матрона Московская, защити мою дочь от замужества пагубного и подари ей избранника верного. Не богатого, не женатого, не гулящего, не пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь.
Молитва о сохранении семьи
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва Матронушке от пьянства мужа
Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы от пьянства. Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.