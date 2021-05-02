После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам

Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале о том, что правительству страны и Центробанку необходимо уделять больше внимания просьбам простых людей.
После своей поездки в Саратов, где он случайно встретился на улице с ветераном труда Анной Александровной, председатель Госдумы обратился к членам правительства с пожеланием обсуждать с людьми их мечты и чаяния, вести позитивный диалог, в котором можно добиться улучшения качества жизни простых людей.
«Коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные», — написал он.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 90-летняя жительница Саратова весьма критично высказала Володину свои претензии: "В стране много воруют, врут и молятся". Анна Александровна пообещала побить Александра Володина палкой, если он не прислушается и не исправит ситуацию.