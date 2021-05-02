Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?

5:20:535/2/2021Фото: Pixabay
0

Для более или менее благополучного проживания магнитной бури, метеозависимым рекомендуется существенно снизить физические нагрузки на организм. Отказаться от жирной и тяжелой пищи, снизить потребление кофе.

космос
Начало мая 2021 года не будет спокойным

В первой половине мая 2021 года землян ожидает две магнитных бури, одна из которых будет очень сильной.

Первая буря начинается 2 мая и продлится ровно сутки. Затем несколько часов будет спокойно и к вечеру 3 мая она вновь "проснется". 4 мая обстановка стабилизируется. Сила ударов в эти дни будет нестабильной, но красной отметки в 5 баллов не достигнет. Колебания составят 3-4 балла.

Вторая буря, во время которой колебания превысят критическую отметку в 5 баллов, начнется 11 мая 2021 года. Пик ударов силой 6 баллов придется на 13 и 14 мая. окончание бури будет только к 17 мая. Эти 6 дней метеозависимым придется очень тяжело.

Для более или менее благополучного проживания магнитной бури, метеозависимым рекомендуется существенно снизить физические нагрузки на организм. Отказаться от жирной и тяжелой пищи, снизить потребление кофе.

Постарайтесь больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Благо, в 2021 году майские праздники позволяют хорошенько отдохнуть и выспаться. Меньше проводите времени за просмотром телевизора и гаджетов, ложитесь раньше спать.

Принимайте вечером теплые расслабляющие ванны с вашими любимыми добавками, а утром будите свой организм полезным контрастным душем.

Если вы очень плохо переносите магнитные бури и часто испытываете головные боли и скачки давления, а также заметили у себя нервозность, раздражительность, апатию - это веский повод обратиться к врачу, поскольку здоровые люди не замечают магнитных бурь.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная буряметеозависимостьпрогноз на месяц
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше самочувствие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?
    5:20:53 5/2/2021
    Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?
    "Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя
    5:05:20 5/2/2021
    "Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя
    Саперы оцепили автомобиль на Бердском шоссе: Ищут взрывчатку. Смотрите видео
    4:34:39 5/2/2021
    Саперы оцепили автомобиль на Бердском шоссе: Ищут взрывчатку. Смотрите видео
    Самые важные молитвы Блаженной Матроне Московской: что обязательно просить у нее 2 мая 2021 года
    4:20:11 5/2/2021
    Самые важные молитвы Блаженной Матроне Московской: что обязательно просить у нее 2 мая 2021 года
    Напряженной назвал ситуацию с коронавирусом в России Мурашко: Надежда на майские праздники
    4:15:39 5/2/2021
    Напряженной назвал ситуацию с коронавирусом в России Мурашко: Надежда на майские праздники
    Столото: проверить билет тиража 440 "Жилищной лотереи" от 2 мая 2021 года
    3:54:43 5/2/2021
    Столото: проверить билет тиража 440 "Жилищной лотереи" от 2 мая 2021 года
    Столото: проверить билет тиража 1386 "Русского лото" от 2 мая 2021 года
    3:51:26 5/2/2021
    Столото: проверить билет тиража 1386 "Русского лото" от 2 мая 2021 года
    БердскАэродром "Бердск-Центральный" реконструируют под экспериментальную авиацию
    3:44:57 5/2/2021
    Аэродром "Бердск-Центральный" реконструируют под экспериментальную авиацию
    Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?
    3:20:34 5/2/2021
    Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?
    "Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском
    3:06:31 5/2/2021
    "Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском