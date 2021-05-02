Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?

В первой половине мая 2021 года землян ожидает две магнитных бури, одна из которых будет очень сильной.
Первая буря начинается 2 мая и продлится ровно сутки. Затем несколько часов будет спокойно и к вечеру 3 мая она вновь "проснется". 4 мая обстановка стабилизируется. Сила ударов в эти дни будет нестабильной, но красной отметки в 5 баллов не достигнет. Колебания составят 3-4 балла.
Вторая буря, во время которой колебания превысят критическую отметку в 5 баллов, начнется 11 мая 2021 года. Пик ударов силой 6 баллов придется на 13 и 14 мая. окончание бури будет только к 17 мая. Эти 6 дней метеозависимым придется очень тяжело.
Для более или менее благополучного проживания магнитной бури, метеозависимым рекомендуется существенно снизить физические нагрузки на организм. Отказаться от жирной и тяжелой пищи, снизить потребление кофе.
Постарайтесь больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Благо, в 2021 году майские праздники позволяют хорошенько отдохнуть и выспаться. Меньше проводите времени за просмотром телевизора и гаджетов, ложитесь раньше спать.
Принимайте вечером теплые расслабляющие ванны с вашими любимыми добавками, а утром будите свой организм полезным контрастным душем.
Если вы очень плохо переносите магнитные бури и часто испытываете головные боли и скачки давления, а также заметили у себя нервозность, раздражительность, апатию - это веский повод обратиться к врачу, поскольку здоровые люди не замечают магнитных бурь.