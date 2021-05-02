Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021

Днем 2 мая оперативный штаб обнародовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области. По официальной информации, за стуки на воскресенье в регионе выявили еще 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в области зарегистрировано 41 254 заболевших, среди которых 2 493 детей.
Скончались за последние 24 часа, по сведениям оперштаба, три пациента. Это мужчины, которым было 61, 72 и 73 года. Всего умер в регионе от коронавируса 1761 пациент.
Сейчас в отделениях реанимации ковидных госпиталей лежат 33 человека. Из них 6 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В региональную статистику вошли и двое заболевших за последние 24 часа бердчан. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 2 мая 2021 года число зараженных в городе коронавирусной инфекцией за все время пандемии достигло 1700. Это чуть более 1% населения Бердска.