Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
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Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021

2:05:185/2/2021Фото: Минздрава НСО
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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 254 заболевших, среди которых 2 493 детей. Свой 1% в общую статистику внес Бердск.

Ковидные госпитали в Новосибирской области еще не пустуют
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Их уже 1700: Новые данные о коронавирусе на 2 мая в Бердске назвал оперштаб

Их уже 1700: Новые данные о коронавирусе на 2 мая в Бердске назвал оперштабНовые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 1 мая в Новосибирской областиЕщё 1589 новости

Днем 2 мая оперативный штаб обнародовал новые данные по распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области. По официальной информации, за стуки на воскресенье в регионе выявили еще 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в области зарегистрировано 41 254 заболевших, среди которых 2 493 детей.

Скончались за последние 24 часа, по сведениям оперштаба, три пациента. Это мужчины, которым было 61, 72 и 73 года. Всего умер в регионе от коронавируса 1761 пациент.

Сейчас в отделениях реанимации ковидных госпиталей лежат 33 человека. Из них 6 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В региональную статистику вошли и двое заболевших за последние 24 часа бердчан. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 2 мая 2021 года число зараженных в городе коронавирусной инфекцией за все время пандемии достигло 1700. Это чуть более 1% населения Бердска.

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