Когда на работу после майских каникул-2021?

В 2021 году майские выходные дни пройдут беспрецедентно долго. 23 апреля 2021 года Владимир Путин подписал указ о признании дней с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими с сохранением средней заработной платы. Он распорядился, чтобы компании, которые не могут останавливать свой рабочий процесс и обязаны выполнить свои обязательства вовремя, должны определиться с минимальным штатом сотрудников, кто необходим на рабочем месте.
Такая мера вызвана необходимостью не спровоцировать новые вспышки заболеваний коронавирусом в периоды майских праздников, пока люди будут перемещаться с дач на работу и обратно.
Таким образом, в 2021 году россияне отдыхают с 1 по 10 мая включительно. Также не работают школы и детские сады (в садах остались дежурные группы).
Первый рабочий день в мае - 11 мая. В этот день все выходят на работу и учебу.
Поскольку производственный календарь остался неизменным, двойному размеру оплаты труда подлежать только выходы на работу 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Расчет средней заработной платы будет производиться по старому производственному календарю. Поскольку дни с 4 по 7 мая не считаются ни выходными днями, ни официальными праздниками.
Оплачиваться эти дни будут также. как если бы вышли на работу в эти дни.