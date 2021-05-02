Когда на работу после майских каникул-2021?
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Когда на работу после майских каникул-2021?

6:20:295/2/2021Фото: Pixabay
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Расчет средней заработной платы будет производиться по старому производственному календарю. Поскольку дни с 4 по 7 мая не считаются ни выходными днями, ни официальными праздниками.

сирень
Майские выходные с 1 по 10 мая 2021 года

В 2021 году майские выходные дни пройдут беспрецедентно долго. 23 апреля 2021 года Владимир Путин подписал указ о признании дней с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими с сохранением средней заработной платы. Он распорядился, чтобы компании, которые не могут останавливать свой рабочий процесс и обязаны выполнить свои обязательства вовремя, должны определиться с минимальным штатом сотрудников, кто необходим на рабочем месте.

Такая мера вызвана необходимостью не спровоцировать новые вспышки заболеваний коронавирусом в периоды майских праздников, пока люди будут перемещаться с дач на работу и обратно.

Таким образом, в 2021 году россияне отдыхают с 1 по 10 мая включительно. Также не работают школы и детские сады (в садах остались дежурные группы).

Первый рабочий день в мае - 11 мая. В этот день все выходят на работу и учебу.

Поскольку производственный календарь остался неизменным, двойному размеру оплаты труда подлежать только выходы на работу 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Расчет средней заработной платы будет производиться по старому производственному календарю. Поскольку дни с 4 по 7 мая не считаются ни выходными днями, ни официальными праздниками.

Оплачиваться эти дни будут также. как если бы вышли на работу в эти дни.

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