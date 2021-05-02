Аэродром "Бердск-Центральный" реконструируют под экспериментальную авиацию

В 2009 году аэродром "Бердск-Центральный" перестал использоваться военными. В том году из города вывели Бердский вертолетный полк и расформировали бригаду спецназа ГРУ. Сейчас там ведает ДОСААФ - летают планеры и прыгают парашютисты. Иногда приземляются военные вертолеты.
Сейчас идет процесс передачи от Министерства обороны в Минпромторг. В 2021 году планируется окончание этого, что даст старт к новому использованию территории аэродрома. Здесь планируется организовать работу гражданской и экспериментальной авиации.
После передачи объекта необходима реконструкция. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уже началась подготовка к переоборудованию взлетного поля. В частности, обжигали траву вокруг.
До того, как в 2019 году было принято решение о передачи объекта, власти Бердска планировали застроить жилыми домами 440 га земли, принадлежащей бывшему военному объекту. Но теперь от этой идее отказались.
Что будет на аэродроме, ранее рассказывал "Курьер. Среда. Бердск". Теперь информацию об использовании "Бердск-Центральный" под экспериментальную авиацию подтвердил Владимир Барсук, директор Сибирского НИИ авиации для ТАСС.
Напомним, что пустующие здания бывшего вертолетного полка хотели пустить под летный кадетский корпус и развитие юнармейского движения. Но эта идея пока повисла в воздухе.