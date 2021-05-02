Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщили 2 мая на сайте Кремля.
"Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", - сказал президент.
Он отметил, "востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий", по поддержанию гражданского мира и согласия в России.
По оценке главы государства, церковь продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции.
"И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей", - высказался президент РФ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин вместе с мэром Москвы Собяниным побывал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, где торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент появился в храме около полуночи, когда служба уже шла.