"Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском
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"Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском

3:06:315/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вероятно, после обнародования информации о собачьем кладбище, прокуратура спросит у местной власти и за агрессивных бродячих псов, и за их трупы на всеобщем обозрении. 

И в Бердске собаки круглы год терроризируют местных жителей

В паблике "Инцидент Новосибирск" 2 мая появилось сообщение о трупах собак, разбросанных вдоль дороги. Их обнаружила подписчица близ села Каменка, что под Новосибирском.

"Возле села Каменка, кто-то по-своему решил проблему бродячих собак, просто перебив их и разбросав тела вдоль дороги. Запах стоит ужасный! Стоит ли привлечь внимание полиции к этой проблеме?", — рассказала автор поста и фотографий с "места происшествия".

Мнения комментаторов, как всегда, разделились. Одни пишут, стая бродячих псов преследовала людей и получила по заслугам. Другие встали на сторону зоозащитников и предлагают иные способы борьбы с бездомными животными. Третьи говорят, что все-таки собачьи трупы следовало бы закопать.

"Там вечно, как не едешь, в лучшем случае на машине, эта стая несется за тобой чуть ли не до самого дома (дом у меня на ст. Мочище). А бывает там люди ходят пешком… на мопедах, велосипедах", — возмутилась одна из подписчиц.

Сообщают, что писали в местную администрацию по поводу нападения агрессивных собак на людей, "но никаких действий не было, так что неудивительно".

Вероятно, после обнародования информации о собачьем кладбище, прокуратура спросит у местной власти и за бродячих псов, и за их трупы на всеобщем обозрении.

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