"Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском

В паблике "Инцидент Новосибирск" 2 мая появилось сообщение о трупах собак, разбросанных вдоль дороги. Их обнаружила подписчица близ села Каменка, что под Новосибирском.
"Возле села Каменка, кто-то по-своему решил проблему бродячих собак, просто перебив их и разбросав тела вдоль дороги. Запах стоит ужасный! Стоит ли привлечь внимание полиции к этой проблеме?", — рассказала автор поста и фотографий с "места происшествия".
Мнения комментаторов, как всегда, разделились. Одни пишут, стая бродячих псов преследовала людей и получила по заслугам. Другие встали на сторону зоозащитников и предлагают иные способы борьбы с бездомными животными. Третьи говорят, что все-таки собачьи трупы следовало бы закопать.
"Там вечно, как не едешь, в лучшем случае на машине, эта стая несется за тобой чуть ли не до самого дома (дом у меня на ст. Мочище). А бывает там люди ходят пешком… на мопедах, велосипедах", — возмутилась одна из подписчиц.
Сообщают, что писали в местную администрацию по поводу нападения агрессивных собак на людей, "но никаких действий не было, так что неудивительно".
Вероятно, после обнародования информации о собачьем кладбище, прокуратура спросит у местной власти и за бродячих псов, и за их трупы на всеобщем обозрении.