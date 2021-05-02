Байден раскрыл военные планы Трампа: Пленных брать

В Белом доме были рассекречены данные о правилах, которые издал отдельным документом Дональд Трамп. В нем рассказано, что должны делать американские военные в других странах во время проведения контртеррористических действий.
Джо Байден принял решение раскрыть тайну принятого в 2017 году его предшественником документа, который ранее уже пытались рассекретить. Положительный вердикт издал суд, который отметил правомерность принятого решения о снятии секретности.
В документе регламентируются действия военных, например, в случае военных действий на чужой территории, противника лучше захватить и получить от него информацию, чем просто уничтожить. Также в документе говорится об использовании беспилотников армией США, пишут РИА Новости.