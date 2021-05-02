Напряженной назвал ситуацию с коронавирусом в России Мурашко: Надежда на майские праздники
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Напряженной назвал ситуацию с коронавирусом в России Мурашко: Надежда на майские праздники

4:15:395/2/2021Фото: Кремлин.ру
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До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения

Михаил Мурашко сообщил о напряжённой ситуации с коронавирусом в России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В эфире телеканала «Россия-1» глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что майские праздники были продлены как нерабочий период, чтобы "разорвать цепь передачи заболевания". Но пока, по его словам, ситуация в России с коронавирусом остается напряженной.

Министр отметил, что около четверти перенесших COVID-19 имеют различные осложнения и остаются под наблюдении врачей. А около 10% переболевших нуждаются в лечении неинфекционных заболеваний.

"До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - привел данные Мурашко.

По его словам, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса всей стране, необходимо привить 69,8 млн россиян.

В России за последние сутки выявили еще 8697 новых заразившихся коронавирусом. 14,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Вылечились за 24 часа на 2 мая еще 7339 пациентов, 342 человека скончались.

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