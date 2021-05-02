Саперы оцепили автомобиль на Бердском шоссе: Ищут взрывчатку. Смотрите видео
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Саперы оцепили автомобиль на Бердском шоссе: Ищут взрывчатку. Смотрите видео

4:34:395/2/2021Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск»
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Возле Матвеевки сотрудники полиции решили проверить документы у водителя остановленной ими машины, владелец повел себя неадекватно.

Саперы осматривают подозрительную машину

В Первомайском районе Новосибирска днем 2 мая был оцеплен автомобиль Honda Civic, который ранее остановили полицейские.

Как сообщают в соцсетях, возле Матвеевки сотрудники полиции решили проверить документы у водителя остановленной ими машины, владелец повел себя неадекватно.

А в салоне у него оказался странный предмет. Заподозрившие неладное полицейские вызвали саперов и кинологов. Приехал автомобиль с надписью «Разминирование».

Позже стало ясно, что в машине находился муляж будильника, внешне напоминавший взрывное устройство.

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собакисаперыподозрительный предмет
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