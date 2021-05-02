Саперы оцепили автомобиль на Бердском шоссе: Ищут взрывчатку. Смотрите видео

В Первомайском районе Новосибирска днем 2 мая был оцеплен автомобиль Honda Civic, который ранее остановили полицейские.
Как сообщают в соцсетях, возле Матвеевки сотрудники полиции решили проверить документы у водителя остановленной ими машины, владелец повел себя неадекватно.
А в салоне у него оказался странный предмет. Заподозрившие неладное полицейские вызвали саперов и кинологов. Приехал автомобиль с надписью «Разминирование».
Позже стало ясно, что в машине находился муляж будильника, внешне напоминавший взрывное устройство.