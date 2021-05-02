Дата похорон пяти погибших в страшном ДТП девочек стала известна: В регионе объявлен траур
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Дата похорон пяти погибших в страшном ДТП девочек стала известна: В регионе объявлен траур

6:23:415/2/2021Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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14 подростков - члены баскетбольной команды - ехали на соревнования в сопровождении взрослых. Пять человек погибли на месте после того, как на микроавтобус рухнул КамАЗ.

Родителям погибших детей оказывают психологическую помощь

В Волгограде уже 3 мая похоронят первых погибших в страшном ДТП. Хотя дату каждых похорон определяют семьи самостоятельно, но траурные церемонии запланировали на понедельник.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура по погибшим на Ставрополье девочкам-баскетболисткам 12-14 лет, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Кроме того, глава региона распорядился выплатить семьям, в которых погибли дети, по 1 млн рублей.

30 апреля произошла авария с массовыми жертвами. На трассе Астрахань — Ставрополь в Грачевском районе большегруз завалился и смял микроавтобус, в котором находились 17 человек.

14 подростков — члены баскетбольной команды - ехали на соревнования в сопровождении взрослых. Пять человек погибли на месте, одну девочку врачам удалось реанимировать. 1 мая самолет МЧС доставил семерых пострадавших в Москву на лечение.

Возбуждено уголовное дело.

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траураварияпохороны.погибшие дети
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