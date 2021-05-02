Луна Матери взойдет над миром в конце мая 2021: каким будет Полнолуние в Стрельце

26 мая 2021 года произойдет уникальнейшее событие в 2021 году. В 14.15 по московскому времени в ближайшей точке к Земле (перигее) случится Полнолуние, а значит это будет Суперлуние, и в это же время начнется полное лунное затмение, которое откроет 10 июня коридор затмений.
Полнолуние произойдет в знаке Стрельца, значит наше мышление отодвинется от логического в сторону абстрактного. Этот период будет хорош для юристов и людей творческого типа мышления. Любые бюрократические вопросы будут решаться легко и быстро - день идеален для обращения в госорганы.
События будут развиваться не от обстоятельств, а от вашей реакции на них - вы сами себе можете обеспечить неудачи или, наоборот, везение. Снова оптимистичным людям будет проще.
Это время идеально подходит для сбора лекарственных трав - они набирают свою максимальную силу и пользу. А вот хирургические вмешательства любого плана будут неблагоприятными. Если у вас плановая операция, которую можно отложить - отложите.
Поскольку в этом месяце Полнолуние совпадает с затмением, сегодня крайне нежелательно проводить всяческие обряды и ритуалы - результат может оказаться прямо противоположным от задуманного - вы навредите себе сами настолько, что потом будет очень сложно.
Постарайтесь в эти сутки ни с кем не вступать в споры и конфликты, не начинайте никаких новых дел, проблемы в отношениях нужно решать путем поиска компромисса, ни в коем случае нельзя друг-друга упрекать.