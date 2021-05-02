Луна Матери взойдет над миром в конце мая 2021: каким будет Полнолуние в Стрельце
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Луна Матери взойдет над миром в конце мая 2021: каким будет Полнолуние в Стрельце

8:20:365/2/2021Фото: pxhere
0

Полнолуние произойдет в знаке Стрельца, значит наше мышление отодвинется от логического в  сторону абстрактного. Этот период будет хорош для юристов и людей творческого типа мышления.

Полнолуние
Полнолуние и полное лунное затмение произойдут в один день

26 мая 2021 года произойдет уникальнейшее событие в 2021 году. В 14.15 по московскому времени в ближайшей точке к Земле (перигее) случится Полнолуние, а значит это будет Суперлуние, и в это же время начнется полное лунное затмение, которое откроет 10 июня коридор затмений.

Полнолуние произойдет в знаке Стрельца, значит наше мышление отодвинется от логического в  сторону абстрактного. Этот период будет хорош для юристов и людей творческого типа мышления. Любые бюрократические вопросы будут решаться легко и быстро - день идеален для обращения в госорганы.

События будут развиваться не от обстоятельств, а от вашей реакции на них - вы сами себе можете обеспечить неудачи или, наоборот, везение. Снова оптимистичным людям будет проще.

Это время идеально подходит для сбора лекарственных трав - они набирают свою максимальную силу и пользу. А вот хирургические вмешательства любого плана будут неблагоприятными. Если у вас плановая операция, которую можно отложить - отложите.

Поскольку в этом месяце Полнолуние совпадает с затмением, сегодня крайне нежелательно проводить всяческие обряды и ритуалы - результат может оказаться прямо противоположным от задуманного - вы навредите себе сами настолько, что потом будет очень сложно.

Постарайтесь в эти сутки ни с кем не вступать в споры и конфликты, не начинайте никаких новых дел, проблемы в отношениях нужно решать путем поиска компромисса, ни в коем случае нельзя друг-друга упрекать.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
суперлуниеполнолуниелунный деньполное ленное затмениеПолнолуние в Стрельце
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чего вы ждете от этих лунных суток?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На Всемирный день свободы печати открытки на 3 мая и красивые поздравления
    7:40:32 5/2/2021
    На Всемирный день свободы печати открытки на 3 мая и красивые поздравления
    Какой сегодня мусульманский праздник? 2 мая 2021 года - день фатх Мекка
    7:20:13 5/2/2021
    Какой сегодня мусульманский праздник? 2 мая 2021 года - день фатх Мекка
    БердскСписок улиц Бердск, где отремонтируют дороги в 2021 году, обнародовала власть
    6:54:00 5/2/2021
    Список улиц Бердск, где отремонтируют дороги в 2021 году, обнародовала власть
    Дата похорон пяти погибших в страшном ДТП девочек стала известна: В регионе объявлен траур
    6:23:41 5/2/2021
    Дата похорон пяти погибших в страшном ДТП девочек стала известна: В регионе объявлен траур
    Когда на работу после майских каникул-2021?
    6:20:29 5/2/2021
    Когда на работу после майских каникул-2021?
    Байден раскрыл военные планы Трампа: Пленных брать
    6:07:05 5/2/2021
    Байден раскрыл военные планы Трампа: Пленных брать
    Автомобиль с запертыми в нем детьми загорелся на парковке: Есть пострадавшие
    5:54:36 5/2/2021
    Автомобиль с запертыми в нем детьми загорелся на парковке: Есть пострадавшие
    Жириновский призвал внести КПРФ в список запрещенных организаций
    5:32:46 5/2/2021
    Жириновский призвал внести КПРФ в список запрещенных организаций
    Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?
    5:20:53 5/2/2021
    Точное расписание магнитных бурь с 1 по 15 мая 2021: как жить метеозависимым людям?
    "Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя
    5:05:20 5/2/2021
    "Эксклюзивная" погода ждет 3 мая жителей Москвы. На любителя