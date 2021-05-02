Жириновский призвал внести КПРФ в список запрещенных организаций

Владимир Жириновский внес предложение создать в России список антигосударственных организаций и включить туда КПРФ. Так отреагировал лидер ЛДПР на тему реестра недружественных стран, который составляет Россия. Разговор шел в эфире "Радио КП".
"Внутри мы должны сделать список . Туда включить КПРФ, «Справедливую Россию», все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных. Или левацкие там – «Левый фронт» и так далее", - высказался парламентарий, отметив, что эти организации ставят целью свергнуть действующую власть.
Жириновский напомнил: на прошедшем недавно 18-м съезде КПРФ существующую ныне в России власть коммунисты назвали "буржуазно-криминальной".
"Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно! При советской власти невозможно", - был резок Жириновский.
Он также раскритиковал идеи коммунистов и "новых социалистов" о построении социализма, поскольку такое понятие не прописано в Конституции. А на слова ведущего о том, что вдохновитель движения "За новый социализм" Николай Платошкин год сидит под домашним арестом, воскликнул:
"Правильно! Его место в психушке".