Лунный календарь красоты и здоровья на май 2021

1 мая
Обратите внимание ваш кишечник. Откажитесь от неправильного питания. Если есть проблемы со стулом - срочно к проктологу.
2 Мая
Внимание на область лопаток и живота. Не налегайте на спорт. Откажитесь сегодня от мяса - устройте разгрузочный день.
3 Мая
Внимание на печень. Хороши будут очистительные процедуры. Алкоголь под запретом. Спорт окажется полезен.
4 Мая
Таз и поясница. Хорошими будут голодание и диета. Меню должно быть разнообразным по витаминам. Откажитесь от мучного и сладкого.
5 Мая
Внимание на иммунитет. Не переохлаждайтесь. Не рекомендуются операции и косметология. Полезны прогулки и свежий воздух.
6 Мая
День хорош для спорта и насыщенного питания. Прочь диеты. Можно выпить бокал вина.
7 Мая
Внимание на уши и нос. Можно заняться чисткой кишечника. Пейте много воды.
8 Мая
Сегодня внимание на опорно-двигательный аппарат. Полезной будет баня. Откажитесь от операций и посещения косметолога. Предпочтение в питании овощам.
9 Мая
Алкоголь сегодня запрещен. Соки, овощи и фрукты вам в помощь. Разгрузочный день как нельзя кстати.
10 Мая
Внимание на глаза и уши. Сделайте упор на овощи и фрукты. Нельзя мясо и злаки. Диета и голодовка тоже запрещены.
11 Мая
Внимание на сердце- берегите свои нервы. Откажитесь от посещения косметолога.
12 Мая
Сегодня рекомендуется вегетарианское питание. Хорошими будут промывания пазух носа.
13 Мая
Могут напомнить о себе проблемы с зубами. Налаживайте правильное питание. Сходите к стоматологу. Алкоголь под запретом.
14 Мая
Внимание на затылок и уши. Если сегодня болит голова - нужно записаться к врачу. Хороша будет сауна. Питание - упор на пряности и мясо. Сегодня для голосовых связок хорошо петь и употреблять травяные чаи.
16 Мая
Голодать нельзя, но питание должно быть правильным. Ешьте маленькими порциями.
17 Мая
День прекрасен для косметологических процедур. Полезной будет дыхательная гимнастика. Количество еды полезно будет сегодня уменьшить.
18 Мая
Большой риск сегодня подцепить вирусную инфекцию. Избегайте многолюдных мест, не переохлаждайтесь, не будьте на сквозняках. Упор на фрукты.
19 Мая
Чистка кишечника и разгрузочный день. В питании - легкая пища. Газировку нельзя.
20 Мая
Внимание на мышцы груди и на печень. Хорошо голодать и отказаться от алкоголя, мучного и сладкого.
21 Мая
Внимание на грудь и предстательную железу. Хорошо будет сходить в баню и на массаж. Больше пейте воды. Откажитесь от слишком жирной пищи.
22 Мая
Берегите позвоночник. Питание - овощи, фрукты, молочная продукция.
23 Мая
Внимание на легкие и сердце. Ограничьте спорт. Вам нужен отдых. Можно устроить разгрузочный день.
24 Мая
Внимание на поджелудочную железу и кишечник. Можно кулинарию, свежие и тушеные овощи, фрукты.
25 Мая
Внимание на кишечник. Хорошими будут очистительные процедуры. Ограничьте физ.нагрузки.
26 Мая
Устройте день голодания для вашей поджелудочной железы. Пейте много воды.
27 Мая
Полезен спорт и длительные прогулки. Мясо и алкоголь исключить, упор на овощную диету.
28 и 29 Мая
Эти два дня внимание на почки. Пейте больше воды и двигайтесь. Можно есть все и выпить бокал красного вина.
30 Мая
Пить воду можно без ограничений. Упор на овощи и фрукты, модно молоко.
31 Мая
Хорошо чистить кишечник, не переедайте. Сегодня идеально ввести в меню гранат, каши и фрукты.