Астероид 2016 AJ193: дата сближения с землей летом 2021 года
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Астероид 2016 AJ193: дата сближения с землей летом 2021 года

11:20:395/2/2021Фото: Pixabay
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Этот огромный "камень" с именем-номером 2016 AJ193 пролетит мимо землян на расстоянии 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c.

астероид
Крупный астероид называют потенциально опасным

NASA предупреждает: очень опасный астероид 2016 AJ193  приближается на огромной скорости к Земле.

Космическое тело, названное потенциально опасным для жителей Земли, превышает размерами известный на весь мир самый крупный небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота 829,8 м., размеры же астероида почти в 2 раза больше -  1374 м. на 403 м.

Астероид отнесен к группе Аполлонов. Он подлетит к Земле на максимальное расстояние 21 августа 2021 года.

Данные о нем опубликованы официально в CNEOS - Центре исследования NASA.

Этот огромный "камень" с именем-номером 2016 AJ193 пролетит мимо землян на расстоянии 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c.

Следующее сближение с Землей произойдет в феврале 2063 года.

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