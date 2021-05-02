Астероид 2016 AJ193: дата сближения с землей летом 2021 года

NASA предупреждает: очень опасный астероид 2016 AJ193 приближается на огромной скорости к Земле.
Космическое тело, названное потенциально опасным для жителей Земли, превышает размерами известный на весь мир самый крупный небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота 829,8 м., размеры же астероида почти в 2 раза больше - 1374 м. на 403 м.
Астероид отнесен к группе Аполлонов. Он подлетит к Земле на максимальное расстояние 21 августа 2021 года.
Данные о нем опубликованы официально в CNEOS - Центре исследования NASA.
Этот огромный "камень" с именем-номером 2016 AJ193 пролетит мимо землян на расстоянии 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c.
Следующее сближение с Землей произойдет в феврале 2063 года.