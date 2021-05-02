Почему парк открыли в Бердске 2 мая с массовыми гуляниями, а салют на День Победы отменили?
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Почему парк открыли в Бердске 2 мая с массовыми гуляниями, а салют на День Победы отменили?

9:04:365/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Открытие парка стало праздником в Бердске. Карусели, аттракционы, сахарная вата, воздушные шары - всё было в парке.

Голуби в парке Бердска

Сегодня, 2 мая 2021 года, открыл летний сезон городской парк Бердска. “Курьер. Среда. Бердск” хочет отметить, что праздник получился замечательным. Интересно было и детям, и молодежи, и пенсионерам. На входе на главную аллею играл духовой оркестр. В составе оркестра и взрослые музыканты, и дети, ученики музыкальной школы. Играли замечательно, бердчане с удовольствием слушали, хлопали и записывали выступление музыкантов. Все слушатели сошлись во мнении, что городу нужен свой духовой оркестр, и надо поддержать музыкантов.

На аллеях парка очень много людей. Кажется, что весь Бердск вышел прогуляться. Солнечно и тепло - погода постаралась порадовать горожан. Особенно организаторы угодили детям. Аниматоры развлекали детей на площадке возле сцены, конкурсы, викторины, призы победителям. Организаторы конкурсов активно привлекали к участию в конкурсах и родителей, при чем взрослых “вытаскивали” из толпы зрителей сами дети, профессионализм аниматоров стоит отметить.

Очень много картин показали художники, они устроили настоящую картинную галерею в Бердске. Потрясающие работы представил Евгений Кубакин - картины из бересты. Работы настолько тонко выполнены, что даже не верится, что можно так подобрать природный материал. Красота Алтая, березовые рощи, деревянные церкви, озера “рисует” из бересты Евгений.
- Закончил художественное училище в Новосибирске, служил в армии, работал художником- мозаичником, занимался с детьми в художественных кружках.20 лет отслужил в МЧС пожарным-спасателем. С 2012 года полностью посвятил жизнь созданию картин. В 1994 году впервые увидел картины из бересты. Учился. Свой стиль вырабатывал годами,- рассказывает Евгений Ильич. Картины Евгения Кубакина очень теплые и светлые, чувствуется художник вложил в них тепло души.

Все мужчины, гуляющие в парке, любовались девушками, которые представили бердчанкам новую фитнес-программу KANGOO JUMPS. Жительницы города могли даже попробовать попрыгать на необычных “платформах”.

Отдельно и подробно хочется рассказать о двух талантливых музыкантах, которые выступали на центральной аллее. Запомните их имена - ребята действительно уникальны. Александр Ермолаев, студент педагогического университета и Михаил Вылегжанин, студент НГУ. О них рассказала Елена Корниенко, преподаватель по классу гитары музыкальной школы Бердска, научившая играть и выпустившая огромное количество талантливых учеников.

- Александр учился в бердской музыкальной школе по классу баяна, потом по классу гитары. Сейчас учится на музыкальном факультете педуниверситета, участвует во множестве концертов и музыкальных фестивалей, играет на многих инструментах. Михаил Вылегжанин выпускник отделения ударных инструментов музыкальной школы Бердска, студент НГУ, историк. Талантливые ребята, - рассказала Елена Николаевна. К слову сказать, Елена Корниенко умеет своих выпускников настроить так, что они всю дальнейшую жизнь, даже если музыка не стала их профессией, играют на гитаре и выступают на публике.

На аллее мастеров Лариса Власова продает игрушки. Такие забавные чудики - всегда поднимут настроение и развеселят.
- Бердск мы очень любим, всегда с удовольствием приезжаем, на протяжении 5 лет уже. На день города обязательно приедем, - рассказала Лариса. Очень веселая и жизнерадостная женщина, игрушки у нее такие добрые и позитивные. Если кому-то бывает грустно - приходите и выберете себе компаньона.

Хочется ещё рассказать о собаке по имени Тайсон. Тайсон зарабатыват деньги, работая моделью на фотосессии. Хозяин помогает волонтерам, которые заботятся о бездомных, попавших в сложные ситуации животных.

Открытие парка стало праздником в Бердске. Карусели, аттракционы, сахарная вата, воздушные шары - всё было в парке.
Родители привели детей, дети привели бабушек и дедушек. Веселились и смеялись все. Что касается масочного режима. “Курьер. Среда. Бердск” поинтересовался у гуляющих в парке, как они относятся к тому, что не будет салюта на день Победы в Бердске. Большинство об этом не знали и удивлялись, чем салют страшнее толпы в супермаркете или празднование Пасхи в церкви. В масках в парке людей не было.

Духовой оркестр встречает гостей парка

Художник Евгений Кубакин и его необычной красоты картины из бересты

Пейзажи из бересты Евгения Кубакина

Пёс Тайсон зарабатывает деньги бездомным собакам. Тайсон - модель, участник фотосессии.

Картины на аллее художников

На картине - радуга над Бердском

Мастеркласс по изготовлению цветов

Александр Ермолаев и Михаил Вылегжанин - талантливые исполнители, выпускники музыкальной школы Бердска

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От редакции

Были сегодня на открытии парка?

    Аноним, 2 мая 2021 9:36:44
    К сожалению нет,дети заболели,а так хотелось Молодцы организаторы,почаще бы организовывали праздники,а аллея художникьов и мастеров должна быть на постоянной основе,ведь это так здорово
    2
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    Аноним, 2 мая 2021 9:56:00
    Праздник удался на славу! Спасибо всем организаторам, принимавшим участие!
    0
    0
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    Аноним, 2 мая 2021 9:59:23
    За 24 часа до этого открытия:

    Первомай в Бердске: полицейские потребовали написать с лидера КПРФ Сергея Бессонова объяснительную за гуляние в парке с флагами под баян
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/05/01/682290-pervomaj-v-berdske-policejskie-potrebovali-napisat-s-lidera-kprf-sergeya-bessonova-obyasnitelnuyu-za-gulyanie-v-parke-s-flagami-pod-bayan?yrwinfo=1619967319202075-504925867326537612300179-production-app-host-man-web-yp-382

    Что изменилось в парке после захода солнца?
    0
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