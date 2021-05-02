Список улиц Бердск, где отремонтируют дороги в 2021 году, обнародовала власть

В управлении ЖКХ Бердска официально заявили о ремонте дорог на улицах Промышленной и Химзаводской, которые считаются одними из самых убитых в городе.
- Проведение ремонта дорожного покрытия этих улиц уже запланировано на период с мая по июль 2021 года. На эти цели из городского бюджета будут выделены 13 млн рублей. Из бюджета Новосибирской области в этом году выделений бюджетных ассигнований на ремонт этих улиц не планируется, - констатировали в бердской мэрии.
Но не только эти улицы ждет ремонт летом 2021 года. 30 апреля завершилась подача заявок на участие в аукционе на поиск подрядчика для содержания автомобильных дорог в Бердске: восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий. На ремонт нескольких улиц бердская власть готова потратить еще 13,1 млн рублей.
Местом выполнения работ в аукционной документации указаны ул. Попова, ул. Первомайская, ул. Боровая, ул. Рогачева, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Красная Сибирь. Перечень участков дорог и объемы работ на них будут выдаваться подрядчику непосредственно перед началом. Срок контракта — 30 календарных дней.
В проекте контракта указан гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия - 1 год.
Победителю аукциона предстоит снять деформированный асфальт на глубину 50 мм, разлить вяжущие материалы, дно и стенки обработать эмульсией битумной катионной, сделать покрытие горячей асфальтовой смесью. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не менее 150 градусов. Место сопряжения нового и старого асфальта нужно обработать битумной эмульсией. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять с последующей поверхностной обработкой.
Контроль на каждой стадии будет жесткий. В случае несоответствия одного из показателей, производство работ по укладке асфальтобетонной смеси запрещается, а весь объем работ, выполненный в данный период времени (до обнаружения отклонения от технического регламента) заказчиком не принимается.
Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки выполняет полную замену непринятого участка. Сроки по исправлению замечаний по некачественному выполнению подрядчиком работ не влияют на конечные сроки ремонта дорог, сказано в проекте контракта.