Список улиц Бердск, где отремонтируют дороги в 2021 году, обнародовала власть
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Список улиц Бердск, где отремонтируют дороги в 2021 году, обнародовала власть

6:54:005/2/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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На ближайшие два месяца распределены 26 млн рублей. В мэрии пообещали строгий контроль за качеством ремонта. В контракте особо оговорено, что малейшее отклонение чревато переделкой.

Страшно ездить по дорогам в Бердске - ямы и выбоины везде

В управлении ЖКХ Бердска официально заявили о ремонте дорог на улицах Промышленной и Химзаводской, которые считаются одними из самых убитых в городе.

- Проведение ремонта дорожного покрытия этих улиц уже запланировано на период с мая по июль 2021 года. На эти цели из городского бюджета будут выделены 13 млн рублей. Из бюджета Новосибирской области в этом году выделений бюджетных ассигнований на ремонт этих улиц не планируется, - констатировали в бердской мэрии.

Но не только эти улицы ждет ремонт летом 2021 года. 30 апреля завершилась подача заявок на участие в аукционе на поиск подрядчика для содержания автомобильных дорог в Бердске: восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий. На ремонт нескольких улиц бердская власть готова потратить еще 13,1 млн рублей.

Местом выполнения работ в аукционной документации указаны ул. Попова, ул. Первомайская, ул. Боровая, ул. Рогачева, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Красная Сибирь. Перечень участков дорог и объемы работ на них будут выдаваться подрядчику непосредственно перед началом. Срок контракта — 30 календарных дней.

В проекте контракта указан гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия - 1 год.

Победителю аукциона предстоит снять деформированный асфальт на глубину 50 мм, разлить вяжущие материалы,  дно и стенки обработать эмульсией битумной катионной, сделать покрытие горячей асфальтовой смесью. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не менее 150 градусов. Место сопряжения нового и старого асфальта нужно обработать битумной эмульсией. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять с последующей поверхностной обработкой.

Контроль на каждой стадии будет жесткий. В случае несоответствия одного из показателей, производство работ по укладке асфальтобетонной смеси запрещается, а весь объем работ, выполненный в данный период времени (до обнаружения отклонения от технического регламента) заказчиком не принимается.

Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки выполняет полную замену непринятого участка. Сроки по исправлению замечаний по некачественному выполнению подрядчиком работ не влияют на конечные сроки ремонта дорог, сказано в проекте контракта.

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