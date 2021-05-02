Как и когда повысят пенсии работающим пенсионерам в 2021 году, стало точно известно

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Кто может на неё претендовать, какие льготы положены родителям детей-инвалидов и многодетным, почему некоторые россияне получают две пенсии одновременно, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
- Елена Васильевна, повысят ли ещё в этом году пенсии?
- Порядок индексации пенсий у нас установлен на законодательном уровне. Все страховые пенсии неработающих россиян — а это пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца — ежегодно индексируют с 1 января на уровень выше инфляции.
Например, в этом году инфляция была около 5 процентов, а пенсии проиндексировали на 6,3. Ежемесячные денежные выплаты, которые положены, например, участникам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп, повышают с 1 февраля. В этом году их проиндексировали на 4,9 процента. Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 3,4 процента.
С 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам. Подчеркну, речь идёт не об индексации, а о перерасчёте. На повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году, неважно сколько времени — месяц, два или двенадцать. Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.
- Наши читатели часто интересуются, есть ли в нашей стране те, кому выплачивают несколько пенсий разных видов?
- Да, есть. К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур.
Речь идёт о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии — и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости. Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Так вот в данном случае назначается только страховая часть.
- Есть ли какие-либо пенсионные преференции у родителей детей-инвалидов?
- Право досрочно выйти на пенсию есть у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребёнка-инвалида. Женщины в этом случае смогут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет.
Однако здесь есть один нюанс, о котором не все знают. Законодательство предусматривает, что папы и мамы могут это право друг другу «передавать». Например, родители — ровесники, маме ребёнка исполнилось 50 лет, и ей назначили досрочную пенсию. Через несколько лет она получит право на страховую пенсию по старости по возрасту, а папа ребёнка — ещё нет. И тогда правом на досрочную пенсию уже сможет воспользоваться он, а женщина от этой преференции без потери для себя отказаться. Или наоборот: папе исполнилось 55 лет, а маме нет пятидесяти, тогда первому досрочную пенсию могут назначить мужчине. А потом, когда 50 лет исполнится маме ребёнка-инвалида, этой льготой уже сможет воспользоваться она, а папа перейдёт на обычную пенсию по старости. Об этом важно знать, потому что в таких случаях право на досрочную пенсию реализуется только при наличии заявления — если его нет, то не будет и пенсии.
- А у многодетных мам такие преференции есть?
- Ещё с 50-х годов прошлого века в нашей стране действует норма, предусматривающая право многодетных мам, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пять и более детей, на пенсию по достижению 50 лет. После вступления в силу нового пенсионного законодательства круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Теперь право на льготу имеют также мамы трёх и четырёх детей. Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее, чем в 55 лет.
Если мама вырастила до восьмилетнего возраста троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на три года раньше, но опять же не ранее 55 лет. При этом во всех случаях для досрочного назначения пенсии женщинам нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ими полутора лет тоже включается в стаж, но не более шести лет.
- Если со стажем все более-менее понятно, то с пенсионными баллами сложнее. Можно ли самостоятельно рассчитать, удалось ли набрать нужное их количество или нет?
- Сама по себе формула достаточно сложная. Но ориентироваться в данном случае можно на минимальный размер оплаты труда. Если вы получаете зарплату в один МРОТ, а так, к сожалению, нередко бывает: человеку платят такой оклад официально, а остальное отдают «в конверте», то в год вы зарабатываете один пенсионный балл. Если зарплата в два МРОТ, то два балла, пять МРОТ, значит — пять баллов. В итоге, если человек всю трудовую жизнь получал большую часть зарплаты неофициально, и с неё не отчислялись взносы в Пенсионный фонд, то баллов может и не хватить. Помочь здесь однако может закон, который уже внесён в Государственную Думу. Если его поддержат, всех граждан старше 45 лет будут регулярно информировать, какие пенсионные права они заработали — чтобы люди могли заблаговременно скорректировать свои пенсионные планы.