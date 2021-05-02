Можно ли работать в огороде 3 мая после Пасхи? А также всю неделю до Радоницы?

В народе бытует уверенность, что Бог покарает, если трудиться или работать на земле по великим церковным праздникам. Особенно это касается Пасхи и Пасхальной недели.
Сегодня – 2 мая и россияне массово отмечают Пасху 2021 года. А что же завтра, 3 мая, можно работать в огороде?
Многим интересно, вообще как церковь относится к работе на земле в эти дни?
Нигде не написано, что есть запрет на работу на земле в Пасху и после нее.
Священники говорят, что действительно Пасха – великий день, когда Воскрес Иисус Христос. И лучше радоваться этому событию, молиться, поздравлять ближних, ходить в храм. Так же и в неделю после Пасхи, Светлую седьмицу, церковь рекомендует душевно и духовно радоваться этому чуду.
Можно радоваться этому даже на работе! И прямого запрета на работу в огороде не существует. Только важно, чтобы грядки и рассада не заменили вам радость Воскрешения Господа нашего.
Поэтому не бойтесь гнева Всевышнего, трудитесь на дачах и огородах уже завтра, 3 мая, и далее всю неделю. Но помните и о том, что это за великая неделя!
Христос Воскресе!