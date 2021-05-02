Урок мужества: о подвигах в Чечене рассказли школьникам в отделе МВД Бердска
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Урок мужества: о подвигах в Чечене рассказли школьникам в отделе МВД Бердска

10:10:565/2/2021Фото: Отдел МВД по Бердску
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В тире детям показали учебное оружие, состоящего на вооружении, специальные средства бронезащиты и активной обороны.

Ветераны провели экскурсию в комнате истории Отдела МВД

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Отделе МВД России по городу Бердску 30 апреля проведены «Уроки мужества» для учащихся 4Г класса школы №2.

Школьники встретились с ветеранами органов внутренних дел, боевых действий подполковником милиции в отставке Чучина Василия Васильевича, возглавляющим Совет ветеранов Отдела, и майором милиции в отставке Репьюком Игорем Зиновьевичем, членом Совета ветеранов Отдела. Они рассказали ученикам об истории бердской полиции, о подвигах и героизме сотрудников МВД в период прохождения службы, в том числе на территории Северо-Кавказского региона Чеченской республике.

Ветераны провели экскурсию в комнате истории Отдела МВД.

А затем инспектор направления профподготовки в тире Отдела МВД показал детям учебное оружие, состоящего на вооружении, специальные средства бронезащиты и активной обороны.

Школьникам рассказали о том, как можно поступить на службу в органы внутренних дел и образовательные организации системы МВД России.

Уроки мужества в отделе МВД Бердска проводят на постоянной основе. Это важно для патриотического воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также для популяризации службы в органах внутренних дел, отметила начальник отделения по работе с личным составом Татьяна Двирская.

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урок Мужества
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