Урок мужества: о подвигах в Чечене рассказли школьникам в отделе МВД Бердска

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Отделе МВД России по городу Бердску 30 апреля проведены «Уроки мужества» для учащихся 4Г класса школы №2.
Школьники встретились с ветеранами органов внутренних дел, боевых действий подполковником милиции в отставке Чучина Василия Васильевича, возглавляющим Совет ветеранов Отдела, и майором милиции в отставке Репьюком Игорем Зиновьевичем, членом Совета ветеранов Отдела. Они рассказали ученикам об истории бердской полиции, о подвигах и героизме сотрудников МВД в период прохождения службы, в том числе на территории Северо-Кавказского региона Чеченской республике.
Ветераны провели экскурсию в комнате истории Отдела МВД.
А затем инспектор направления профподготовки в тире Отдела МВД показал детям учебное оружие, состоящего на вооружении, специальные средства бронезащиты и активной обороны.
Школьникам рассказали о том, как можно поступить на службу в органы внутренних дел и образовательные организации системы МВД России.
Уроки мужества в отделе МВД Бердска проводят на постоянной основе. Это важно для патриотического воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также для популяризации службы в органах внутренних дел, отметила начальник отделения по работе с личным составом Татьяна Двирская.