Матч на звание чемпиона России: "Зенит" и "Локомотив" объявили составы. Игра 2 мая в 18.55 по Москве

Франсуа Камано и Федор Смолов вошли в стартовый состав московского "Локомотива" на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом", пишет сайт лиги.
Встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая и начнется в 18:55.
Состав "Локомотива": Маринато Гилерме (вратарь), Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Пабло, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, Гжегож Крыховяк, Смолов и Камано.
Состав "Зенита": Андрей Лунев (вратарь), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком.
Последний раз «Локомотив» встречался с «Зенитом» 30 августа 2020 года в рамках 6-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Матч проходил в Москве, на стадионе «РЖД Арена», и закончился без забитых мячей – 0:0, пишет сайт лиги.
Сможет ли «Локомотив» обыграть «Зенит» и сохранить шансы на чемпионство, обновив исторический клубный рекорд в 12 побед подряд?
"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, у "Локомотива" второе место с 52 баллами.