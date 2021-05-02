Матч на звание чемпиона России: "Зенит" и "Локомотив" объявили составы. Игра 2 мая в 18.55 по Москве
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Матч на звание чемпиона России: "Зенит" и "Локомотив" объявили составы. Игра 2 мая в 18.55 по Москве

10:44:125/2/2021Фото: https://www.fclm.ru/
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"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, у  "Локомотива" второе место с 52 баллами. 

Смотрите прямую трансляцую в эфире телеканала «Матч!» (начало – в 18:55 по московскому времени)

Франсуа Камано и Федор Смолов вошли в стартовый состав московского "Локомотива" на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с  "Зенитом", пишет сайт лиги.

Встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая и начнется в 18:55.
Состав "Локомотива": Маринато Гилерме (вратарь), Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Пабло, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, Гжегож Крыховяк, Смолов и Камано.

Состав "Зенита": Андрей Лунев (вратарь), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком.

Последний раз «Локомотив» встречался с «Зенитом» 30 августа 2020 года в рамках 6-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Матч проходил в Москве, на стадионе «РЖД Арена», и закончился без забитых мячей – 0:0, пишет сайт лиги.

Сможет ли «Локомотив» обыграть «Зенит» и сохранить шансы на чемпионство, обновив исторический клубный рекорд в 12 побед подряд?

"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 58 очками, у  "Локомотива" второе место с 52 баллами.

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