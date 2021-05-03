Картинки с Днем кондитера 3 мая и сладкие поздравления
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Картинки с Днем кондитера 3 мая и сладкие поздравления

5:00:285/3/2021Фото: 100cards
0

3 мая ежегодно отмечается день вкусной профессии - День кондитера!

День кондитера

День кондитера пусть дарит
Счастье, радость и добро,
Много дней весёлых, сладких,
Чтоб всегда в делах везло!

Чтоб успехов ароматом
Жизнь пленяла в день любой,
И полно побед приятных
Приносил миг каждый твой!

День кондитера

С Днем кондитера поздравить
В праздник сладкий ваш хочу,
Пусть шедевры из десертов
Будут все вам по плечу.

Новые пускай идеи
Вам покоя не дают,
Вверх идет пускай карьера,
Дома пусть царит уют.

Счастья, радости, достатка,
Творческого вдохновения,
Будут в жизни вашей чаще
Пусть ванильные мгновения.

День кондитера

Кондитер не просто работа —
Искусство творить чудеса,
И все от пирожных до торта
Он может создать на глазах.

Я жизни желаю вам сладкой
Как все, что готовите вы,
Удачи, добра и достатка,
И нежной, взаимной любви!

День кондитера

Твоя работа отнюдь нелегка:
Пирожные, торты, конфеты...
Но зато насколько сладка —
Только ты знаешь, видимо, это!

Чтоб жилось тебе сыто и сладко,
Хочу счастья, всех благ пожелать,
Ярких дней, позитива, достатка
И всего, о чем можно мечтать!

День кондитера

Приготовить вкусный торт
Можешь из чего угодно.
Есть талант, и он растёт,
Как рецепты — год от года!

Мармелад и марципан,
Непременно, под рукою,
Мак, гвоздику и шафран
Ты используешь порою.

Ты — кондитер хоть куда,
Твоя кухня процветает,
Пусть счастливая звезда
Тебя в жизни направляет!

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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