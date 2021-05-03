3 мая - День фатх Мекка: поздравления и открытки для мусульман
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3 мая - День фатх Мекка: поздравления и открытки для мусульман

4:00:495/3/2021Фото: pixabay
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Поздравления для мусульман на праздник перед окончанием поста Рамадан - День фатх Мекка.

День фатх Мекка

Сияй всегда, как солнце в небесах,
Купайся в счастье, в море доброты!
К тебе пусть будет милостив Аллах,
Поможет воплотить твои мечты!

Желаю сил, здоровья и везения,
И в жизни только верного пути!
Тебя Всевышний каждое мгновение
Пусть будет верно за руку вести!

День фатх Мекка

Пусть в доме твоём будет мир и достаток,
Здоровье родных и в делах всех порядок,
Хорошие вести, любовь, доброта,
От злобы душа твоя будет чиста!

Аллах пусть везением путь устилает,
От бед и греха все года сберегает,
Жилось чтоб тебе, словно в сказке, комфортно,
И будни летели всегда беззаботно!

День фатх Мекка

Хранит пускай от бед и горя
По жизни вас всегда Аллах,
Вас с днем рождения поздравляю,
Желаю от души всех благ.

Добра и процветания дому,
Успехов вам во всех делах.
Сбываются пусть желания,
Удача будет пусть в руках.

День фатх Мекка

Словно птица в небесах,
По судьбе порхай свободно,
Пусть хранит тебя Аллах
И сейчас, и год от года!

Пусть в достатке будет дом —
Блюд обилье поверх кружев.
Мир, покой и счастье в нём
Станут уживаться дружно.

Пусть с охотою родня
Тебя часто навещает,
И надёжные друзья
Позвонить не забывают!

День фатх Мекка

Источник: pozdravok.ru

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