3 мая - День фатх Мекка: поздравления и открытки для мусульман

Сияй всегда, как солнце в небесах,
Купайся в счастье, в море доброты!
К тебе пусть будет милостив Аллах,
Поможет воплотить твои мечты!
Желаю сил, здоровья и везения,
И в жизни только верного пути!
Тебя Всевышний каждое мгновение
Пусть будет верно за руку вести!
Пусть в доме твоём будет мир и достаток,
Здоровье родных и в делах всех порядок,
Хорошие вести, любовь, доброта,
От злобы душа твоя будет чиста!
Аллах пусть везением путь устилает,
От бед и греха все года сберегает,
Жилось чтоб тебе, словно в сказке, комфортно,
И будни летели всегда беззаботно!
Хранит пускай от бед и горя
По жизни вас всегда Аллах,
Вас с днем рождения поздравляю,
Желаю от души всех благ.
Добра и процветания дому,
Успехов вам во всех делах.
Сбываются пусть желания,
Удача будет пусть в руках.
Словно птица в небесах,
По судьбе порхай свободно,
Пусть хранит тебя Аллах
И сейчас, и год от года!
Пусть в достатке будет дом —
Блюд обилье поверх кружев.
Мир, покой и счастье в нём
Станут уживаться дружно.
Пусть с охотою родня
Тебя часто навещает,
И надёжные друзья
Позвонить не забывают!
Источник: pozdravok.ru