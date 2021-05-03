С Днем солнца яркие открытки и невероятно теплые поздравления на 3 мая
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С Днем солнца яркие открытки и невероятно теплые поздравления на 3 мая

9:40:025/3/2021Фото: bipbap.ru
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3 мая отмечается самый теплый праздник - День солнца.

День солнца

Солнце в мае светит ярко,
Согревая нас лучами,
Мы не зря денечком жарким
Праздник Солнца отмечаем.
И тебя сейчас с днем Солнца,
Я поздравить, друг, хочу,
Для тебя оно смеется,
Улыбнись и ты лучу.
Солнца лучик пусть согреет
Всех нас после злой зимы
Свет, тепло пусть поскорее
Воцарятся после тьмы!

День солнца

Солнце — главное светило,
Силу и тепло несет,
Пусть энергии побольше
Солнышко всегда дает.

Пусть ученые сумеют
Пару способов открыть,
Как из солнечного света
Нам энергию добыть.

День солнца

С Днем Солнца поздравленье
Прошу, скорее ты прими.
Пусть осеняет вдохновенье
И греют лучики любви.

Пусть солнце ярким дивным светом
Всю жизнь сегодня озарит.
Душа пусть будет радостью одета,
А сердце никогда пусть не болит.

День солнца

С Днем Солнца, что жизнь всей Земле подарило.
Спасибо ему, что так ярко светило,
Светить продолжает, тепло нам даря.
Без солнышка жить не сумеет Земля!

Спасибо, что греет нас летом, весною,
Что светит и осенью, даже зимою.
На отдыхе дарит красивый загар...
А не было б солнышка, был бы кошмар!

День солнца

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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