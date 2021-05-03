Открытки на День солнца 3 мая и добрые поздравления для СМС
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Открытки на День солнца 3 мая и добрые поздравления для СМС

1:00:035/3/2021Фото: bipbap.ru
0

подзаг

День солнца

Свети нам, солнышко, ясно
Много долгих и красочных лет,
Ведь с тобою жизнь так прекрасна,
Ты приносишь всем радость и свет,
Освещаешь ты Землю лучами,
Согреваешь нас, жизни даря!
Описать невозможно словами
Как мы, солнышко, любим тебя!

День солнца

Солнышко лучистое
В небе улыбается,
Радостное, чистое,
Нами восхищается.

Всех лучами тёплыми
Согревает бережно,
Чтобы вера в доброе
Не была потеряна!

День солнца

Кто нас нежно согревает,
По утрам заходит в гости,
Настроенье поднимает,
Ничего взамен не просит?

Это солнышко, конечно,
Наше главное светило.
Загадаем, чтобы вечно
Оно по небу ходило.

Чтоб в галактиках далёких
Солнце наше не терялось,
А с утра, припудрив щёки,
Нам охотно улыбалось!

День солнца

Поздравляю! В праздник Солнца
Пусть придет к тебе успех,
И удача улыбнется,
Станешь ты счастливей всех!

Я желаю веселиться
В день отличнейший такой,
В эту жизнь навек влюбиться
И гордиться впредь собой!

День солнца

Сегодня отмечает праздник
Прекраснейшее из светил,
Пусть солнце дарит только радость,
Широкий спектр альтернатив.

Пускай оно согреет нежно,
Энергии пусть даст поток,
Пусть преподаст добра и силы
Красивый, мощный всем урок.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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