Открытки на День солнца 3 мая и добрые поздравления для СМС

Свети нам, солнышко, ясно
Много долгих и красочных лет,
Ведь с тобою жизнь так прекрасна,
Ты приносишь всем радость и свет,
Освещаешь ты Землю лучами,
Согреваешь нас, жизни даря!
Описать невозможно словами
Как мы, солнышко, любим тебя!
Солнышко лучистое
В небе улыбается,
Радостное, чистое,
Нами восхищается.
Всех лучами тёплыми
Согревает бережно,
Чтобы вера в доброе
Не была потеряна!
Кто нас нежно согревает,
По утрам заходит в гости,
Настроенье поднимает,
Ничего взамен не просит?
Это солнышко, конечно,
Наше главное светило.
Загадаем, чтобы вечно
Оно по небу ходило.
Чтоб в галактиках далёких
Солнце наше не терялось,
А с утра, припудрив щёки,
Нам охотно улыбалось!
Поздравляю! В праздник Солнца
Пусть придет к тебе успех,
И удача улыбнется,
Станешь ты счастливей всех!
Я желаю веселиться
В день отличнейший такой,
В эту жизнь навек влюбиться
И гордиться впредь собой!
Сегодня отмечает праздник
Прекраснейшее из светил,
Пусть солнце дарит только радость,
Широкий спектр альтернатив.
Пускай оно согреет нежно,
Энергии пусть даст поток,
Пусть преподаст добра и силы
Красивый, мощный всем урок.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru