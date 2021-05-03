Волшебно-сладкие открытки на День кондитера от дизайнера на 3 мая и поздравления для СМС

Испеки пирог для меня, кондитер дорогой!
Только тебе доверяю! Ты – специалист крутой!
Ты умело и ловко творишь из теста чудеса,
Ем твое изделие – от восторга улетаю в небеса!
После тебя, меня никто не может удивить,
Мой желудок смог ты быстро покорить,
И теперь я в твоем кондитерском плену,
И понимаю, долго без сладкого не протяну!
Мастер сладких дел! Кондитер мой любимый!
Ты организму моему просто необходимый!
Твои торты волшебны и незаменимы!
Пройти твою кондитерскую не могу я мимо!
Так и тянет меня к тебе заглянуть,
Через тебя, к счастью, лежит мой путь,
Дай мне этот тортик, глазурью покрытый,
Его я съем, буду довольный и сытый!
Это невозможно словами описать,
Как кондитер мой любимый умеет торты печь,
Вам срочно у него в кондитерской нужно побывать,
Тогда вы поймете, о чем я веду речь!
Этот человек творит с тестом что-то невообразимое,
Изделие получается божественно красивое,
А на вкус – так просто волшебство!
С днем кондитера! У него сегодня торжество!
С днем кондитера всех тех, кто над тестом колдует,
Всех тех, кого кондитерское дело чарует,
Мы вас поздравляем, и желаем успехов в ремесле,
Пусть ваша удача ведет к мишленовской звезде!
Пусть ингредиенты в кладовке не кончаются,
Пусть самый сложный рецепт легко получается,
Пусть вас награждают, хвалят, желают добавки,
Еще желаем к вашей зарплате прибавки!
Ах, какой божественный торт ты испек!
Я заказал, а ты правильно понял намек,
Шоколад, фруктовая глазурь, мармелад,
Бананы, вишни, киви, манго, виноград!
Не торт, а мечта! Кондитер – ты Бог!
Раз такой шедевр легко испечь ты смог,
Мы тебе желаем свой навык укреплять,
Чтоб к тебе в кондитерскую мы пришли опять!
Источник: pozdravik.ru