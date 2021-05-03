Налоговый вычет за дачу: Как получить, узнайте подробности

Федеральная налоговая служба пояснила, в каких случаях россияне смогут оформить возврат потраченных денег при строительстве жилого дома на территории дачного участка.
При оформлении необходимо учесть, что дом должен быть жилым, и за баню вычет уже не предусмотрен. При этом категория земельного участка не имеет значения при оформлении документов.
Для того, чтобы получить вычет, необходимо представить договор с подрядчиками и чеки на материалы, также в стоимость можно включить расчет сметы и проекта. Подключение к коммуникациям также будет включено в число расходов.
Получат вычет те, кто официально работает и платит налог, поэтому, самозанятые, ИП, неработающие пенсионеры, студенты и обладатели "черных" зарплат не смогут воспользоваться данной привилегией.
Размер налогового вычета ограничен суммой в 260 тысяч рублей, как и при оформлении на любую недвижимость. В случае использования ипотечного кредита будут компенсированы и проценты. В этом случае вычет составит не более 390 тысяч рублей, рассказали в "Российской газете".
Для получения вычета через налоговую инспекцию нужно:
* Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ;
* Получить справку по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ;
* Подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета;
* Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества.