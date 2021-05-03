Лучшие и худшие черты самого умного знака зодиака. Кто лучшая пара для Водолея?

Есть аспекты вашего солнечного знака, которые вы любите и которыми гордитесь, а также другие, с которыми вы бы хотели, чтобы у вас не было связи. Но все знаки зодиака обладают сочетанием положительных и отрицательных черт характера, и более тесное общение со своими может помочь вам пройти долгий путь в плане личностного роста и развития, пишет https://www.yourtango.com/
В астрологии Водолей - одиннадцатый знак Зодиака. Водолей имеет несколько общих черт с другими знаками Воздуха, Весами и Близнецами. Если ваш день рождения приходится на 20 января и 18 февраля, значит, у вас знак Солнца-Водолея!
Что такое Водолей?Представленные символом Водолея, Водолеи склонны быть глубокими мыслителями, которые любят попадать в самую гущу проблем и разгадывать их. Они способны решать абстрактные проблемы как профессионалы, потому что они нестандартные мыслители.
Как и саму стихию воздуха, Водолея сложно определить. Даже когда вы думаете, что вы их все выяснили, они делают или говорят что-то, что доказывает, что вы их совсем не знаете.
Но даже несмотря на то, что может быть трудно понять, что делает Водолея галочкой, вряд ли вы когда-нибудь усомнитесь в том, что их главная цель в жизни - изменить мир к лучшему и принести добро в мир. Их горячее и холодное отношение может свести вас с ума, но в том, что в вашей жизни есть Водолей, все кажется лучше.
Знак зодиака Водолей управляется планетой Уран. Под Ураном Водолеи обретают склонность к восстанию, а также желание постоянно исследовать новые вещи.
Положение этой планеты также помогает понять, почему Водолея так тянет быть независимым, дальновидным человеком; в конце концов, Уран - это планета оригинальности и свободы. Поэтому Водолей очень свободолюбив.
Водолей - фиксированный знак , наряду с Тельцом, Львом и Скорпионом. Модальность знаков зодиака определяет их «modus operandi» или то, как они обычно действуют. Фиксированные знаки, скорее всего, будут интроспективными, а не исходящими, а также, как правило, более упрямыми и укоренены в своих убеждениях.
Водолей думает иначе, чем большинство других звездных знаков. Эта индивидуальность и уникальность - вот что часто делает их странными или необычными для окружающих. Но, прежде всего, Водолей - один из самых дружелюбных знаков Воздуха, он заботится о своих друзьях и семье.
5 лучших черт характера Водолея
1. ПоложительныйОдна из лучших черт Водолея - это их готовность видеть в вас все самое лучшее. Они относятся к тому типу людей, которые дают вам возможность сомневаться практически в любой ситуации, потому что они искренне верят, что у вас есть правильные ответы внутри себя, даже если для этого придется копать глубоко, чтобы их найти.
Водолей также верит во второй шанс, если вы покажете ему, что заслуживаете его. Однако они чувствуют запах нечестности и манипуляций за милю, поэтому никогда не пользуйтесь их добротой. Если вы это сделаете, они позаботятся о том, чтобы вы пожалели об этом.
2. МужественныйВодолей не боится постоять за себя. Этот знак представляет собой множество вещей, но одно, чем они не являются, - это коврик, по которому могут ходить другие. Независимо от того, борются ли они за дело, в которое верят, или защищаются в споре, Водолей силен и никогда не боится отстаивать то, что правильно.
Конечно, Водолей может нервничать во время конфронтации , как и большинство людей, но все их волнения проходят, когда тема сосредоточена вокруг того, чем они увлечены. Дайте им повод для борьбы, и они покажут вам, что никогда не отступят.
3. Умный
У Водолея большой мозг, и он умеет им пользоваться. Они любят учиться и всегда ищут новые и интересные факты, чтобы утолить жажду знаний. Они также любят учить других, потому что это их способ связи.
Но хотя они всегда следят за интересными уроками в Интернете или в местном общественном колледже, Водолей не только умеет читать. И хотя это может показаться банальным, им нравится вести глубокие ночные беседы, которые длятся часами, которые можно вести только с тем, с кем вы действительно близки.
4. КреативВодолей иначе видит мир. Их определенно можно назвать людьми с правым полушарием, учитывая, как часто они думают нестандартно.
Их творческая сторона проявляется не только в их работе, но и в том, как они думают. Вы не увидите, как Водолей смотрит на вещи линейно и логично, но вы увидите, как они переворачивают проблемы с ног на голову, чтобы решить их.
Их гений в этом смысле вдохновляет. Водолей хочет, чтобы его знали как человека, который привносит инновации и воображение во все, что он делает в жизни, и, скорее всего, так оно и будет.
5. НадежныйВы всегда можете положиться на Водолея, и он станет отличным другом. Мало того, что они будут там в мгновение ока, как только вы скажете им, что вам нужно плечо, чтобы поплакать, или руку, чтобы держать вас, но они будут держаться за вас сквозь все препятствия, если они вас любят.
Водолей отличный слушатель. Когда у вас есть проблема или вы просто хотите поговорить с кем-нибудь, они всегда готовы вас выслушать. И если вам нужна помощь в поиске своего жизненного пути, Водолей должен стать вашим помощником, потому что они умеют давать твердые советы.
6. НезависимыйВодолея нельзя связывать. Хотя это правда, что у Водолея много близких друзей и он любит знакомиться с новыми людьми, вам будет трудно связать одного из них навсегда. Они любят свою независимость и нуждаются в свободе, чтобы быть счастливыми.
Водолей - волк-одиночка, который всегда выбирает любовь к себе, а не к кому-либо еще. Не секрет, что Водолей имеет свойство быть немного отстраненным. Но хотя может показаться, что они холодны и не хотят, чтобы вы были рядом, это только потому, что им нравится быть одному.
4 худших черты характера Водолея
7. ТаинственныйТот факт, что Водолей - это загадка, может показаться кому-то интригующим, но на самом деле это, вероятно, просто запутает вам голову. Вы им действительно нравитесь, или они просто милые? Вы все еще друзья после той большой битвы, или теперь они ненавидят вас?
Вы можете задавать всевозможные подобные вопросы после встречи с Водолеем, но вы не получите много ответов. Из-за отчужденности Водолея трудно сказать, нравится ли он ему или он хочет, чтобы вы оставили его в покое. Они, вероятно, кажутся счастливыми и безразличными к вашему присутствию одновременно.
Практически невозможно узнать, что Водолей думает о любом человеке или ситуации любого рода. Непонятно, правда?
8. ЭкстремальныйВодолей - мыслитель, придерживающийся принципа «все или ничего». Для этого знака речь идет не столько о том, чтобы жить или умереть, а о том, чтобы быть в некотором роде экстремистом.
Хотя это правда, что Водолеи никогда ничего не делают на полпути, они также склонны делать и говорить что-то, чтобы доказать свою точку зрения. Они известны своей непослушностью, из-за чего они часто попадают в большие неприятности, чем они ожидали.
9. ТемпераментныйНа первый взгляд Водолей не из тех людей, которые теряют самообладание из-за ничего. Они не переживают по мелочам и склонны игнорировать большинство встреч с людьми, которые пытаются их разозлить .
Тем не менее, если вы продолжите тыкать медведем (или водоносом, то есть), он набросится, и это будет некрасиво. Когда Водолей спровоцирован, их по большей части тайный вспыльчивый нрав выйдет наружу. Что еще хуже, так это то, что Водолеи склонны сдерживать гнев, пока не станет слишком поздно - для вас и для себя.
10. Слишком много размышленийВнимательность Водолея может доставить им неприятности. Водолей отнюдь не импульсивный человек. Они склонны быть внимательными во всем, что делают. Это, конечно, здорово, но также может привести к тому, что они застрянут в колее чрезмерных размышлений.
А когда Водолей слишком много думает, они часто проигрывают. Когда приходит время двигаться вперед, чтобы получить то, чего, как они знают, они давно хотели, они не могут не остановиться, чтобы взвесить все за и против - снова - прежде чем, наконец, сделать свой ход.
Хотя в одних ситуациях это хорошее качество, в других оно означает долгое ожидание, чтобы возможность исчезла навсегда. Водолеям тоже не привыкать к угрызениям совести. Им нужно научиться находить золотую середину, которую, как мы все знаем, им так сложно сделать.
Советы по отношению к личности Водолея
1. Уделите им внимание.Для Водолея важнее всего мелочи. Этот знак зодиака заботится о помощи другим, но на самом деле просто хочет, чтобы кто-то спросил их об их сегодняшнем дне. Они могут испытывать невероятный стресс, поэтому обязательно пригласите их провести с вами время.
2. Не ограничивайте их.Вам нужно убедить их, что вам нравится их компания, но не слишком увлекайтесь этим. Водолеи не хотят, чтобы их отвлекали от всего, что они делают, поэтому, если вы хотите установить с ними контакт, сделайте что-нибудь простое, например, возьмите их с собой в продуктовый магазин и позвольте им болтать вам на ухо, пока вы осматриваете проход с продуктами.
3. Интеллектуально стимулировать Водолея.Отличный способ установить контакт с Водолеем - начать разговор, который научит их тому, чего они еще не знают. Они всегда учатся и ищут знания, так что это отличный способ утолить жажду информации.
Лучший совет по совместимости и взаимоотношениям Водолея для Водолея
Водолей наиболее совместим с другими знаками Воздуха - Весами и Близнецами, но также хорошо ладит с Огненными знаками Овна и Стрельца.
Весы и ВодолейКак знаки Воздуха, Весы и Водолей склонны мыслить одинаково и имеют схожие жизненные пути и цели. Для Водолея это брак, заключенный на небесах.
Оба знака ценят активную социальную жизнь и любят быть рядом с людьми, особенно если это означает знакомство с кем-то новым и интересным. Весам нравится, что Водолей - творческая душа, в то время как Водолей благодарен за то, что Весы понимают, что происходит в их нестандартном мозгу.
Весы и Водолей - умные и щупающие знаки, которые знают, что отношения основаны на общении, привязанности и постановке себя на место другого человека.
Хотя оба склонны принимать решения на основе своих эмоций и того, что они чувствуют в своей нутри, ни один из них не властен или безответственен со своими эмоциями. Некоторым посторонним эти отношения могут показаться скорее серьезным партнерством, но Водолеи и Весы знают, насколько глубока их любовь друг к другу.
Водолей и БлизнецыБлизнецы почти идеальны для Водолея. Два знака Воздуха общительны и умны, что способствует глубоким философским разговорам или дебатам. Если Водолей просит жарких споров, Близнецы больше всего достойны этого звонка.
Однако когда дело доходит до светской беседы и задач, им это немного утомительно. С творческой стороны оба знака процветают в присутствии друг друга. Каждому знаку нужно иметь немного места в отношениях, потому что они оба ценят независимость.
И если в этих отношениях что-то пойдет не так, Водолей и Близнецы, вероятно, все равно останутся друзьями из-за их прочной связи.
Водолей и Овен
Овен на самом деле очень похож на Водолея. Оба знака ценят независимость, поэтому у них все равно будет своя жизнь вне отношений. Бунтарство и оптимизм - две общие черты этих знаков.
Водолеи восхищаются непосредственностью и беззаботностью Овна, а Овен обожает свободолюбивый характер и дальновидность Водолея. В довершение ко всему, оба знака зодиака не очень эмоциональны, поэтому ревность не будет проблемой и встанет между ними.
Водолей и СтрелецПоскольку у Водолея и Стрельца много общего, неудивительно, что они очень хорошо ладят. Оба стремятся улучшить качество жизни во всем мире, оптимистичны, ценят независимость и ищут приключений.
Отношения между ними основаны на веселье и смехе, но в них нет недостатка в интеллектуальных, философских беседах.
Единственное, что может их сдерживать, - это нерешительность. Стрелец свободолюбив, как Водолей, и ни один из них не хочет, чтобы его сдерживали, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы определиться с совместным будущим. Но они глубоко понимают друг друга и могут быть самими собой.
Основные выводы по знаку зодиака ВодолейНоваторские Водолеи всегда думают о будущем, делая их самым научным знаком Зодиака. Как прирожденные гуманитарии, вы легко можете найти Водолея, который проводит время простоя, делая что-то для общего блага.
Также очень влиятельный знак, колеса в их голове постоянно крутятся. Им нравится использовать свой передовой ум и творческое видение, и они склонны полагаться на науку и технологии, чтобы помочь им.
Не удивляйтесь, когда Водолей придумывает идеи, которые могут показаться немного необычными. Они маршируют в такт своему собственному барабану и без труда нарушают статус-кво своими идеями.
Какая личность у Водолея?
Водолей - это все о своих близких, знакомствах с новыми людьми и, вероятно, самый дружелюбный знак зодиака. Благодаря своей эксцентричной личности Водолей легко заводит друзей и приветствует всех людей с распростертыми объятиями.
Водолеи не только дружелюбны, но и интеллектуалы, невероятно креативны, хотят спасти мир и процветают, когда они независимы.
Каковы слабые стороны Водолея?У Водолея есть свои недостатки. Они могут быть чувствительными и часто защищать свои мнения и идеи. Хотя их способность придерживаться своего мнения достойна восхищения, это может расстраивать окружающих.
Справиться со своими эмоциями и научиться принимать их - самое большое препятствие для них. Водолей может сохранять хладнокровие так долго только тогда, когда становится слишком сложно с ним справиться, а это часто приводит к серьезным потрясениям.
Чем знаменит Водолей?
Водолей наиболее известен своей активностью в области социальной справедливости, гуманитарными целями, творчеством, позитивным взглядом на жизнь и тайной, которая их постоянно окружает.
Их темную сторону не часто называют, но этому знаку не привыкать чрезмерно думать, иметь отношение «все или ничего» и время от времени впадать в гнев.
На ком должен жениться Водолей?Стрелец - лучший брак для Водолея. Стрелец разделяет их яркую, жизнерадостную энергию и полностью принимает характерную причудливость Водолея. Самое главное, что Стрелец также хочет сделать мир лучше.
Водолеи оценят их страсть к социальной справедливости и будут их связывать друг с другом. Благодаря своей любви к людям и принятию друзей друг друга эта пара будет наслаждаться насыщенной общественной жизнью. Оба партнера всегда готовы пробовать новое, поэтому их личное время никогда не будет скучным.
Водолей ценит независимость и равенство. Ревность и собственничество никогда не будут проблемой в этих отношениях, потому что Водолей понимает важность разлуки и необходимость время от времени расправлять свои независимые крылья.
Эти два знака всегда будут возвращаться друг к другу, поскольку никто другой никогда не разделит их эклектичную связь. Во всей астрологии отношения Водолея со Стрельцом будут длиться дольше всех.