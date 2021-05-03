Мощная магнитная буря 3 мая 2021: Что ожидать метеопатам в начавшийся многодневный геомагнитный шторм
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Мощная магнитная буря 3 мая 2021: Что ожидать метеопатам в начавшийся многодневный геомагнитный шторм

5:55:245/3/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixaday.com
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Сильному влиянию ударов магнитной бури подвержены дети. Внимательно относитесь к их капризам, успокаивайте и поддерживайте детей в непростое время.

солнце
Магнитная буря 3 мая 2021 года начнет многодневный магнитный шторм
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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3 мая 2021 года специалисты прогнозируют мощную магнитную бурю. Это начало многодневного магнитного шторма на Земле. Сутки начнутся с сильнейшего геомагнитного удара - с ноля часов 3 мая сила колебаний магнитного поля ожидается в районе 4-5 баллов. До 9 утра метеопатам предстоит принять и выдержать удар стихии. Непросто будет в этот день людям, страдающим сердечно-сосудистыми болезнями. Скачки давления, сердечные боли, боли в ногах - это неполный список осложнений, которые могут обозначиться у метеозависимых людей. К полудню колебания магнитного поля слегка утихнут до 2 баллов, чтобы потом до полуночи “качать” магнитосферу Земли.

Что происходит с метеопатами в период магнитных бурь на нашей планете:
- Самое распространенное недомогание - головная боль, головокружения;
- Возникают резкие боли в сердце и сбивается пульс;
- Пропадает сон, мучает бессоница;
- Наступает быстрое утомление, люди устают и теряют скорость реакции и память, становятся рассеянными;
- Возникает чувство страха, тревожности и неудовлетворенности жизнью.

Метеопаты - это люди, организм которых чутко реагирует на изменения природных условий на нашей планете. На самом деле человек устроен так, что его организм легко приспосабливается к любым внешним условиям. Если бы в период магнитной бури магнитное поле не менялось хаотически и спонтанно, а плавно и в одном направлении, то было бы проще. Изменения в магнитном поле опасны своей внезапностью и скачкообразному изменению характеристик поля. Сила колебаний магнитного поля с 18 часов до полуночи 3 мая оценивается специалистами в 3-4 балла. Сильная геомагнитная буря негативно повлияет и на психику людей. Возникнет чувство неуверенности и растерянности, возможны приступы отчаяния и беспокойства. Сильному влиянию ударов магнитной бури подвержены дети. Внимательно относитесь к их капризам, успокаивайте и поддерживайте детей в непростое время.

Что нужно делать, чтобы максимально обезопасить свой организм от влияния магнитных бурь:
- Постарайтесь сохранять позитивный настрой и оптимистический взгляд на жизнь;
- Ведите здоровый образ жизни - физкультура, правильное питание, отказ от курения и алкоголя:
- Принимайте душ и делайте ванны для ног, смывайте отрицательную энергетику;
- Находитесь больше времени на свежем воздухе и проветривайте помещение, особенно перед сном;
- Спите не менее 8 часов в сутки и ложитесь спать до полуночи.

Что помогает нашим читателям пережить магнитную бурю:
Инна Олеговна, 56 лет:
- Когда волнуюсь, пью чай с мятой, мелиссой. Стараюсь больше ходить пешком, гуляю по парку, когда иду с работы. Очень помогает диета.
Вероника Викторовна, 47 лет:
- Давление сильно падает, пью кофе. От сонливости помогает душ. Стараюсь делать простую утреннюю зарядку. Когда болит голова, пью минеральную воду - становится легче.
Ирина Валентиновна, 51 год:
- Ем овощи, стараюсь меньше есть. Тогда давление не особо прыгает. Пью воду чистую, иногда зеленый чай. Пью таблетки от давления, если сильно растет. Стараюсь больше отдыхать, выспаться, ложусь пораньше. Значительно легче, если рабочий день проходит без стрессов, тогда и нервы в порядке.

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магнитная буряметеопатыудар стихии
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