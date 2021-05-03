"Зенит" разгромил "Локомотив" со счётом 6:1 и стал семикратными чемпионом России
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"Зенит" разгромил "Локомотив" со счётом 6:1 и стал семикратными чемпионом России

8:58:475/3/2021Фото: pixabay
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Это третье подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ и седьмое — за всю историю чемпионатов России. «Локомотив» в случае завтрашней победы «Спартака» над «Арсеналом» утратит второе место в РПЛ.

футбол мяч
"Зенит" сыграл с "Локомотивом"

Игроки футбола команды "Зенит" Санкт-Петербурга в матче 28-го тура Российской премьер-лиги дома обыграли "Локомотив" Москвы со счетом 6:1 и досрочно завоевали титул чемпиона России.

- Оценивать невозможно, каждый "Зенит" по-своему был хорош. Где-то сложно было, где-то на характере, где-то с мастерством, где-то всё вместе. Не думаю, что мы наголову сильнее кого-то, всё было очень непросто. Сделали подарок болельщикам, ребята выглядели очень ярко. Поздравляю всех с заслуженным чемпионством. Это было круто, год был сложный, но в нужное время собираемся, жертвуем, - сказал тренер команды Сергей Семак в эфире "Матч ТВ".

Это третье подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ и седьмое — за всю историю чемпионатов России. «Локомотив» в случае завтрашней победы «Спартака» над «Арсеналом» утратит второе место в РПЛ.

- Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам "Зенита" с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю "Зениту" успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы, - сказал тренер Станислав Черчесов.

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