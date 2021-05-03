Врач назвал самый опасный продукт, который вызывает тромбоз и инсульт

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев сделал новое заявление в прямом в эфире радиостанции «Говорит Москва». Специалист заявил, что красное мясо вызывает тромбоз и инсульт. Карасев дал совет россиянам старше 45 лет не есть больше 150 граммов красного мяса 2 раза в неделю.
- Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин, — объяснил врач.
По его словам, когда печень избавляется от этого соединения, появляется соединение триметиламиноксид. Оно то и повреждает эндотелий — слой особых клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.
- Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка, — сказал Карасев.
Именно из-за этого развивается тромбоз, а после - инсульт и инфаркт. Чтобы избежать этого, врач рекомендовал сдать анализ на микробиоту.
Ранее исследование с участием почти 20 тысяч человек продемонстрировало корреляцию между большим потреблением красного и обработанного мяса и ухудшением у человека работы сердца. Как выяснилось, у людей, потребляющих много мяса, были замечены сердечная недостаточность и жесткие артерии. Эти факторы свидетельствуют об ухудшении сердечно-сосудистого здоровья.