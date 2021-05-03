Премьер Чехии убедил главу Минюста о версии взрывов в Врбетице
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Премьер Чехии убедил главу Минюста о версии взрывов в Врбетице

9:43:105/3/2021Фото: pixabay.com
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Ранее Бенешова говорила, что есть больше двух версий происшествия 2014 года. По ее словам, этот вопрос проговаривали на заседании правительства.

Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с главой минюста Марии Бенешовой обсудил ситуацию с версиями о взрывах в Врбетице. Ранее Бенешова говорила, что есть больше двух версий происшествия 2014 года. По ее словам, этот вопрос проговаривали на заседании правительства. После этой беседы у нее сложилось мнение, похожее на позицию президента Милоша Земана. Она отметила, что ознакомлена лишь с сообщениями контрразведки. К материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, могут быть три версии произошедшего. Впоследствии первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек заявил, что премьер намерен вызвать министра юстиции для беседы.

- Я пригласил госпожу министра Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что актуально существует только одна версия, — сказал Бабиш.

Напомним, в середине апреля руководство Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. Из-за этого из Праги выслали несколько сотрудников посольства России. Россия ответила на это и это привело к скандалу. Отмечается, что власть России опровергла все обвинения Чехии и назвала их абсурдными и голословными.

Тут же говорится, что в течение 6 лет контрразведка ничего не сообщала Земану о подозрениях в сторону России. Глава государства заявил в прямом эфире, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой.

Земан попросил дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он также сказал, что если обвинения в адрес России подтвердятся, то Москва должна будет заплатить за это. Если же подозрение не подтвердится, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".

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