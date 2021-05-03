Школьница из Бердска нашла спецназовца с митинга в Новосибирске. История любви

19-летняя ученица вечерней школы Софья из Бердска влюбилась в спецназовца, стоявшего в оцеплении на митинге в Новосибирске. История 19-летней бердчанки быстро разлетелась по соцсетям.
Девушка сообщала в группах Искитима социальной сети "Вконтакте", что хочет стать следователем, а на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Навального в Новосибирске 21 апреля пошла просто за компанию и там увидела спецназовца. Девушка рассказала, что ей сразу запали в душу глаза молодого человека. Из короткого разговора школьница выяснила, что боец живет в Искитиме, а на службе недавно.
- Ищу парня, который был на митинге на площади Ленина. Я к тебе подходила два раза, и ты сказал, что ты из Искитима (был в полицейской форме с защитой, высокий),— писала Софья в своих соцсетях, чтобы найти молодого человека.
В одной из групп социальной сети Софье написали, что знают, кого она разыскивает. Девушке посоветовали подождать - совсем скоро Софье передадут номер спецназовца.
- Я попытаюсь с ним связаться и встретиться, - рассказала бердчанка.