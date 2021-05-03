Звезда "Пацанок" Ксения Милас попала под уголовное дело из-за поножовщины

Звезда телевизионного проекта "Пацанки" Ксения Милас попало под подозрение в совершении уголовного дела. Уже возбуждено дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Сообщается, что полицейские задержала звезду. Позже ее отпустили под обязательство явки.
Уже известно, что инцидент произошел во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной. Всего приглашенных было трое - все девушки. По предварительной версии, между двумя из них возник конфликт. Одна из них ранила другую девушку в спину. Пострадавшую экстренно госпитализировали.
Позже Милас на своей странице в Instagram опубликовала пост со снимком в бассейне.
- Уважение - помимо слов, подкреплено и действиями! Сложно сымитировать заботу без подлинного чувства, - написала Милас под фото.
Подписчики звезды реалити-шоу стали расспрашивать ее том, что же произошло в квартире ее подруги Бородиной.
- Ваша правда сильно отличается от моей, - ответила Милас девушке.
Ранее генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия сообщил, что звезду «Пацанок» и ведущую шоу "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок. Это продолжится до конца разбирательств сообщений о том, что она устроила поножовщину на вечеринке.
37-летняя Яна Бородина – популярный российский диджей. Особенно часто ее можно встретить за пультом в московских клубах. Широкую известность женщина получила благодаря отношениям с телеведущей Ксенией Милас. В прошлом году они собирались сыграть свадьбу.