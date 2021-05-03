"Как там ходить - страшно": Свисающие светильники с потолка поликлиники №2 около рентген-кабинета напугали пациентов в Бердске. Смотрите фото

Боятся обрушения светильников с потолка пациенты поликлиники №2 на ул. Боровая, 109 в Бердске. Открытый потолок в больнице увидела бердчанка Татьяна (имя изменено - прим. ред.). Женщина прогуливалась по коридорам больницы, вблизи рентгеновского кабинета, пока ждала дочку с приема.
- Когда будет ремонт в больнице - мы не знаем. Как там ходить - страшно. Свисают светильники,- сообщила "Курьер. Среда. Бердск" Татьяна 3 мая.
Кроме того, жительница Бердска заметила и загрязненную территорию вблизи лечебного заведения.
- Мешки, бутылки и бахилы прямо напротив входа в приемное отделение! Крылечки в поликлинике разбитые, - произнесла Татьяна.
"Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться с главврачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской и начмедом Максимом Кучеренко. Редакцией отправлен запрос в Минздрав Новосибирской области для установления причин происходящего на территории БЭМЗовской больницы.