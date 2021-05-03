"Как там ходить - страшно": Свисающие светильники с потолка поликлиники №2 около рентген-кабинета напугали пациентов в Бердске. Смотрите фото
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"Как там ходить - страшно": Свисающие светильники с потолка поликлиники №2 около рентген-кабинета напугали пациентов в Бердске. Смотрите фото

12:32:225/3/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Как утверждает бердчанка, территория лечебного учреждения завалена мусором: мешками, бутылками и бахилами. Ступени при входе разбиты. Когда же будет долгожданный ремонт?

Открытый потолок в больнице заметили пациенты
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Боятся обрушения светильников с потолка пациенты поликлиники №2 на ул. Боровая, 109 в Бердске. Открытый потолок в больнице увидела бердчанка Татьяна (имя изменено - прим. ред.). Женщина прогуливалась по коридорам больницы, вблизи рентгеновского кабинета, пока ждала дочку с приема.

- Когда будет ремонт в больнице - мы не знаем. Как там ходить - страшно. Свисают светильники,- сообщила "Курьер. Среда. Бердск" Татьяна 3 мая.

Кроме того, жительница Бердска заметила и загрязненную территорию вблизи лечебного заведения.

- Мешки, бутылки и бахилы прямо напротив входа в приемное отделение! Крылечки в поликлинике разбитые, - произнесла Татьяна.

"Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться с главврачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской и начмедом Максимом Кучеренко. Редакцией отправлен запрос в Минздрав Новосибирской области для установления причин происходящего на территории БЭМЗовской больницы.

Инцидент произошел вблизи рентгеновского кабинета

На потолке оголена проводка

Ступени в больнице в ужасном состоянии, как отмечают бердчане

Поликлиника №2 Бердска

Бердчанка заметила открытый потолок, когда прогуливалась по коридорам больницы

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