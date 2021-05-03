Фото убийцы 15-летнего мальчика появилось в Сети. Мужчина задушил ребенка
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Фото убийцы 15-летнего мальчика появилось в Сети. Мужчина задушил ребенка

11:40:175/3/2021Фото: СК Российской Федерации по Приморскому краю
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Убитый вместе с приятелем и мужчиной играли в связывание друг другу рук. После они пытались их развязать. В какой-то момент между ними произошел конфликт: взрослый стал обвинять подростка в краже и требовать вернуть украденные деньги.

Подозреваемый задержан

В Приморском крае мужчина совершил преступление в отношении 15-летнего подростка. На сайте управления СКР по Приморью появилась фотография мужчины, который жестоко расправился с ребенком. Напомним, тело убитого подростка нашли в водоеме русла реки Сахарная в городе Большой Камень.

© Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю

Как сообщили в ведомстве, убитый вместе с приятелем и мужчиной играли в связывание друг другу рук. После они пытались их развязать. В какой-то момент между ними произошел конфликт: взрослый стал обвинять подростка в краже и требовать вернуть украденные деньги.

- Во время ссоры подозреваемый, воспользовавшись тем, что руки потерпевшего связаны, стал душить его цепью. Когда подросток потерял сознание, подозреваемый скинул его тело в водоем, - сообщают в следственном комитете.

Суд уже избрал 35-летнему подозреваемому меру пресечения в виде ареста. Следователи назначили по уголовному делу ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

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