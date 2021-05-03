В Финляндии молодые люди начали массово умирать от неизвестного наркотика

В финских городов Турку и Хельсинки зафиксированы массовые смерти молодых жителей. Издании Yle сообщает, что люди гибнут после употребления неизвестного наркотического вещества.
По данным полиции, в начале апреля в Турку зафиксировано пять случаев смерти от наркотиков. В издании Yle сообщили о десяти погибших, в газете Turun Sanomat рассказали о 50 погибших от токсичных препаратов в Хельсинки.
В фонде A-klinikkasäätiö предупредили о наркотиках с черного рынка, в которых эксперты нашли опиоидный анальгетик фентанил. Это вещество применяется в анестезиологии.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев сделал новое заявление в прямом в эфире радиостанции «Говорит Москва». Специалист заявил, что красное мясо вызывает тромбоз и инсульт. Карасев дал совет россиянам старше 45 лет не есть больше 150 граммов красного мяса 2 раза в неделю.
теперь в финских городах стало меньше наркоманов.
естественный отбор.