Фото: Хочу пожаловаться на мусор около здания взрослой больницы на Микрорайоне
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Фото: Хочу пожаловаться на мусор около здания взрослой больницы на Микрорайоне

9:52:255/3/2021
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Почему такое наплевательское отношение на территорию?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал  Горожанин:
Я понимаю, что в здании в некоторых кабинетах ведется ремонт, но на фото не строительный мусор

Доброго времени суток. Хочу пожаловаться на мусор около здания взрослой больницы на Микрорайоне. Каждый день прохожу мимо входа посещения больных и там настоящая свалка. 2 раза медики открывали окна и просто выкидывали мусор из окна просто на землю-это же уму непостижимо!!!!! Вчера медик также открыла окно и выкинула пакет(прилагаю фото).Не поленилась, зашла в отделение и сделала замечание, всем насрать, т.к. сегодня пакет так и стоит. Я понимаю, что в здании в некоторых кабинетах ведется ремонт, но на фото не строительный мусор. Почему такое наплевательское отношение на территорию?
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