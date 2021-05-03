Фото: Хочу пожаловаться на мусор около здания взрослой больницы на Микрорайоне

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Горожанин:
Доброго времени суток. Хочу пожаловаться на мусор около здания взрослой больницы на Микрорайоне. Каждый день прохожу мимо входа посещения больных и там настоящая свалка. 2 раза медики открывали окна и просто выкидывали мусор из окна просто на землю-это же уму непостижимо!!!!! Вчера медик также открыла окно и выкинула пакет(прилагаю фото).Не поленилась, зашла в отделение и сделала замечание, всем насрать, т.к. сегодня пакет так и стоит. Я понимаю, что в здании в некоторых кабинетах ведется ремонт, но на фото не строительный мусор. Почему такое наплевательское отношение на территорию?