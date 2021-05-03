Когда родительский день в мае 2021 года?
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Когда родительский день в мае 2021 года?

10:26:395/3/2021Фото: Flickr
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Не забывайте, что умершим нужна наша молитва о них, а посещение кладбища - это благочестивая традиция, чтобы место захоронения содержалось в порядке.

церковь, свечи, поминовение, Радоница
На кладбище в Светлую седмицу не ходят

В течение всего Великого поста не проводились вечерние и утренние поминальные службы. Было выделено три особых дня для поминовения, чтобы души умерших не оставались без внимания такой долгий период. Великий пост окончен. 2 мая все православные встретили Светлое Христово Воскресенье.

Но все еще на кладбище ходить нельзя. Всю Светлую седмицу и еще два дня поминальные богослужения не возобновляются. Поскольку отмечается самый главный праздник жизни - Пасхальная неделя или Светлая седмица. В этот праздник запрещено устраивать поминки и посещать кладбище.

Если человек умер прямо на Пасху или в первые дни светлой седмицы, то у гроба проводится особое пасхальное служение, а полная панихида будет проведена на Радоницу. Хоронят в дни Светлой седмицы как обычно, но поминальные трапезы и поминовения разрешены только в Радоницу.

Если вы затрудняетесь, как вам поступить - священник в ближайшем к вам храме объяснит вам, что и как делать, на какие даты все планировать.

Итак, первый день для поминовения в церкви после Пасхи - Радоница 11 мая 2021 года.

Прежде, чем идти на кладбище, обязательно нужно помолиться в храме. Можно накануне вечером подать записку с именами умерших для поминовения на утренней службе. После этого идут на кладбище.

Не забывайте, что умершим нужна наша молитва о них, а посещение кладбища - это благочестивая традиция, чтобы место захоронения содержалось в порядке. Кладбище не может быть главнее молитвы в храме. Поминовение идет именно в храме.

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РадоницаПасхакладбищепоминовениеродительский деньпраздникиСветлая седмица
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