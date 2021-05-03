В Бердске отключат отопление 4 мая 2021: мэр Евгений Шестернин уже подписал об этом постановление
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В Бердске отключат отопление 4 мая 2021: мэр Евгений Шестернин уже подписал об этом постановление

9:57:515/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2020 году отопительный сезон завершился 10 мая.

Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление об отключении отопления с 4 мая 2021. Документ №1374 от 30 апреля 2021 ужен опубликован на сайте горадминистрации. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявлял об  отключении отопления в мае.

- Сегодня постановлением главы города Бердска мы приняли решение закончить сезон отопительный-2021 4 мая. Сейчас начались дни, когда температура воздуха начала подниматься больше 8 градусов. Мы предполагаем, что 4 числа температура будет больше 8 градусов и у нас есть полное основание отопительный сезон закончить. Также это связано с тем, что по температурному графику, Гидрометцентра получается, что с 5 числа температура воздуха поднимается до 20 градусов. Мы понимаем, что находиться в квартирах будет весьма некомфортно, поэтому такое решение принято. 4 мая -первый рабочий день после праздников. У нас основные службы будут работать, в том числе и котельщики,- рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров 30 апреля.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон в Бердске завершился 10 мая.

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