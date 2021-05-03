Учатся ли студенты с 4 по 7 мая 2021 года в России?

Российские вузы определились с тем, как будет выстроена работа на текущей неделе, которая, напомним, является нерабочей, согласно указу президента России Владимира Путина. Ранее Минобрнауки сообщало, что вопрос о форме обучения в эту неделю остается за руководством учебных заведений, хотя и дало рекомендацию перевести занятия в бесконтактный режим.
Большинство отечественных вузов воспользовались советом. Так в РАНХиГС, в том числе в сибирском филиале, учебный процесс пройдет по расписанию, но в дистанционном формате. Лекции и семинары заменили самостоятельным изучением материала.
Среди новосибирских вузов решения перейти на удаленку приняли руководства НГТУ и НГУЭУ. На неделе с 4 по 7 мая занятия переведут в онлайн режим, а семинары и лабораторные работы, которые провести удаленно не получится, перенесут на даты после 10 мая. В СГУПС и педагогическом университете дистанционные занятия пройдут только 3 и 8 мая, а дни между ними будут выходными. Такое же решение приняли и в НГМУ — занятия с «выпавших» дат с 4 по 7 мая компенсируют в оставшийся семестр, удаленная учеба пройдет только 3 и 8 числа.
Совсем отменить занятия на неделе решили в Уральском федеральном университете и СПбГУ. Студентам в «президентские каникулы» предложили заниматься самостоятельно, а пары перенесут на даты с 12 по 21 мая.
Студенты же НГУ в нерабочую неделю продолжат учиться по расписанию, о чем ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Согласно приказу и.о. ректора Сергея Голушко, студентов ждет «контактная и самостоятельная форма обучения».