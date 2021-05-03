Учатся ли студенты с 4 по 7 мая 2021 года в России?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Учатся ли студенты с 4 по 7 мая 2021 года в России?

10:59:045/3/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
0

Учиться все же придется, но либо самостоятельно, либо в онлайн-формате.

На пары студентам разрешили не ходить, но учиться все же придется

Российские вузы определились с тем, как будет выстроена работа на текущей неделе, которая, напомним, является нерабочей, согласно указу президента России Владимира Путина. Ранее Минобрнауки сообщало, что вопрос о форме обучения в эту неделю остается за руководством учебных заведений, хотя и дало рекомендацию перевести занятия в бесконтактный режим.

Большинство отечественных вузов воспользовались советом. Так в РАНХиГС, в том числе в сибирском филиале, учебный процесс пройдет по расписанию, но в дистанционном формате. Лекции и семинары заменили самостоятельным изучением материала.

Среди новосибирских вузов решения перейти на удаленку приняли руководства НГТУ и НГУЭУ. На неделе с 4 по 7 мая занятия переведут в онлайн режим, а семинары и лабораторные работы, которые провести удаленно не получится, перенесут на даты после 10 мая. В СГУПС и педагогическом университете дистанционные занятия пройдут только 3 и 8 мая, а дни между ними будут выходными. Такое же решение приняли и в НГМУ — занятия с «выпавших» дат с 4 по 7 мая компенсируют в оставшийся семестр, удаленная учеба пройдет только 3 и 8 числа.

Совсем отменить занятия на неделе решили в Уральском федеральном университете и СПбГУ. Студентам в «президентские каникулы» предложили заниматься самостоятельно, а пары перенесут на даты с 12 по 21 мая.

Студенты же НГУ в нерабочую неделю продолжат учиться по расписанию, о чем ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Согласно приказу и.о. ректора Сергея Голушко, студентов ждет «контактная и самостоятельная форма обучения».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
студентуниверситетучебный процесспарыудаленная учеба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Учитесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.04 по 29.04.2021 в Бердске
    10:52:24 5/3/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 14.04 по 29.04.2021 в Бердске
    Школьница из Бердска нашла спецназовца с митинга в Новосибирске. История любви
    10:52:20 5/3/2021
    Школьница из Бердска нашла спецназовца с митинга в Новосибирске. История любви
    Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей
    10:32:50 5/3/2021
    Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей
    Когда родительский день в мае 2021 года?
    10:26:39 5/3/2021
    Когда родительский день в мае 2021 года?
    Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:39 5/3/2021
    Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для каждого знака зодиака индивидуально
    Звезда "Пацанок" Ксения Милас попала под уголовное дело из-за поножовщины
    10:06:21 5/3/2021
    Звезда "Пацанок" Ксения Милас попала под уголовное дело из-за поножовщины
    БердскВ Бердске отключат отопление 4 мая 2021: мэр Евгений Шестернин уже подписал об этом постановление
    9:57:51 5/3/2021
    В Бердске отключат отопление 4 мая 2021: мэр Евгений Шестернин уже подписал об этом постановление
    Премьер Чехии убедил главу Минюста о версии взрывов в Врбетице
    9:43:10 5/3/2021
    Премьер Чехии убедил главу Минюста о версии взрывов в Врбетице
    С Днем солнца яркие открытки и невероятно теплые поздравления на 3 мая
    9:40:02 5/3/2021
    С Днем солнца яркие открытки и невероятно теплые поздравления на 3 мая
    Врач назвал самый опасный продукт, который вызывает тромбоз и инсульт
    9:27:51 5/3/2021
    Врач назвал самый опасный продукт, который вызывает тромбоз и инсульт