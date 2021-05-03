Онлайн некролог: Кто умер с 14.04 по 29.04.2021 в Бердске

Мокроусов К.А. 06.05.74 - 14.04.2021
Кулагин А.П. 26.09.29 - 19.04.2021
Резникова Л.В. 18.03.50 - 20.04.2021
Жданович М.С. 04.03.54 - 21.04.2021
Соловьев В.Г. 28.07.50 - 22.04.2021
Агишева Г.Н. 12.11.39 - 22.04.2021
Зыкова Т.Б. 08.07.54 - 22.04.2021
Безбороденко Т.А. 15.08.48 - 22.04.2021
Литасов В.Д. 05.07.50 - 22.04.2021
Шарапов В.В. 21.06.55 - 22.04.2021
Азарова В.С. 02.06.43 - 23.04.2021
Астанина Т.Н. 22.08.44 - 23.04.2021
Черепанов Е.А. 16.06.73 - 23.04.2021
Дульсов В.С. 29.08.52 - 24.04.2021
Жильцова В.Г. 18.08.34 - 25.04.2021
Шепелев Е.В. 08.01.78 - 25.04.2021
Алимов С.В. 17.05.55 - 25.04.2021
Ширяев А.А. 02.04.41 - 25.04.2021
Николаев С.А. 10.10.53 - 25.04.2021
Богданова В.Ф. 01.06.45 - 25.04.2021
Нехорошев Е.И. 08.08.67 - 26.04.2021
Губаревич С.А. 10.10.61 - 26.04.2021
Ледяйкина С.В. 16.11.59 - 26.04.2021
Березина В.С. 14.08.34 - 26.04.2021
Ставская А.И. 18.03.27 - 27.04.2021
Богачев В.И. 29.01.50 - 27.04.2021
Гарке А.А. 07.09.54 - 28.04.2021
Шипилова Л.Е. 07.01.40 - 28.04.2021
Большакова Н.К. 09.03.54 - 28.04.2021
Рогалев Н.Х. 02.01.65 - 28.04.2021
Бизин М.Г. 01.03.87 - 29.04.2021
Мартынова О.А. 02.12.62 - 29.04.2021
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69