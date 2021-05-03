Россиянам объяснили опасность покупки долларов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянам объяснили опасность покупки долларов

12:09:255/3/2021Фото: pixabay.com
0

Для доллара более опасна политика США. Например, массированные вливания денег, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут плохо сказаться на курсе валюты.

Россиянам объяснили опасность покупки долларов

Почему жители России должны бояться покупки долларов США, объяснил эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов агентству «Прайм».

По словам Сергея Дроздова, сценарии с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов не сбудутся. Это может произойти лишь в случае войны между Россией и США.

Он также сказал, что для доллара более опасна политика США. Например, массированные вливания денег, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут плохо сказаться на курсе валюты. Предполагается, что доллар будет слабеть в долгосрочной перспективе к корзине валют. Это продолжится до тех пор, когда инвесторы начнут «бежать в качество» из-за нового кризиса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее называл условие для отказа от валюты США. По его словам, доллар утратит свою роль, когда страны засомневаются в его стабильности.

- Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить, — отметил пресс-секретарь президента России.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
долларвалютакурс рубля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Опасаетесь хранить сбережения в долларах?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Фото убийцы 15-летнего мальчика появилось в Сети. Мужчина задушил ребенка
    11:40:17 5/3/2021
    Фото убийцы 15-летнего мальчика появилось в Сети. Мужчина задушил ребенка
    Волшебно-сладкие открытки на День кондитера от дизайнера на 3 мая и поздравления для СМС
    11:20:32 5/3/2021
    Волшебно-сладкие открытки на День кондитера от дизайнера на 3 мая и поздравления для СМС
    БердскБеременная жена миллионера Елена Перминова из Бердска показала округлившийся животик на фото
    11:10:51 5/3/2021
    Беременная жена миллионера Елена Перминова из Бердска показала округлившийся животик на фото
    Обучают и трудоустраивают трактористов на Новосибирской птицефабрике
    11:00:11 5/3/2021
    Обучают и трудоустраивают трактористов на Новосибирской птицефабрике
    Учатся ли студенты с 4 по 7 мая 2021 года в России?
    10:59:04 5/3/2021
    Учатся ли студенты с 4 по 7 мая 2021 года в России?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.04 по 29.04.2021 в Бердске
    10:52:24 5/3/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 14.04 по 29.04.2021 в Бердске
    Школьница из Бердска нашла спецназовца с митинга в Новосибирске. История любви
    10:52:20 5/3/2021
    Школьница из Бердска нашла спецназовца с митинга в Новосибирске. История любви
    Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей
    10:32:50 5/3/2021
    Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей
    Когда родительский день в мае 2021 года?
    10:26:39 5/3/2021
    Когда родительский день в мае 2021 года?
    Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:39 5/3/2021
    Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для каждого знака зодиака индивидуально