Россиянам объяснили опасность покупки долларов

Почему жители России должны бояться покупки долларов США, объяснил эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов агентству «Прайм».
По словам Сергея Дроздова, сценарии с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов не сбудутся. Это может произойти лишь в случае войны между Россией и США.
Он также сказал, что для доллара более опасна политика США. Например, массированные вливания денег, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут плохо сказаться на курсе валюты. Предполагается, что доллар будет слабеть в долгосрочной перспективе к корзине валют. Это продолжится до тех пор, когда инвесторы начнут «бежать в качество» из-за нового кризиса.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее называл условие для отказа от валюты США. По его словам, доллар утратит свою роль, когда страны засомневаются в его стабильности.
- Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить, — отметил пресс-секретарь президента России.