Дочь чиновника снесла общественный туалет ради ларька
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Дочь чиновника снесла общественный туалет ради ларька

12:34:555/3/2021Фото: скриншот t.me/breakingmash
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Горожане начали бороться за туалет и написали жалобу. В администрации города ответили на обращение, что нарушений не обнаружено. 

В Химках дочь чиновника снесла общественный туалет
В Химках дочь чиновника снесла общественный туалет за миллион рублей ради собственного ларька. В 2017 году местный сквер имени Марии Рубцовой привели в порядок за средства из бюджета. Потратили около 120 млн рублей. На строительство общественного туалета из этой суммы выделили 1 млн рублей.
Но дочь первого замглавы Химок Дмитрия Кайгородова — Мария решила установить на этом месте свой ларек. Недавно на месте туалета появилось сооружение под аренду, принадлежащее девушке. Горожане начали бороться за туалет и написали жалобу. В администрации города ответили на обращение, что нарушений не обнаружено.
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Чиновники- как отдельная каста в обществе?

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