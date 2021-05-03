В Химках дочь чиновника снесла общественный туалет за миллион рублей ради собственного ларька. В 2017 году местный сквер имени Марии Рубцовой привели в порядок за средства из бюджета. Потратили около 120 млн рублей. На строительство общественного туалета из этой суммы выделили 1 млн рублей.Но дочь первого замглавы Химок Дмитрия Кайгородова — Мария решила установить на этом месте свой ларек. Недавно на месте туалета появилось сооружение под аренду, принадлежащее девушке. Горожане начали бороться за туалет и написали жалобу. В администрации города ответили на обращение, что нарушений не обнаружено.
Дочь чиновника снесла общественный туалет ради ларька
12:34:555/3/2021
Горожане начали бороться за туалет и написали жалобу. В администрации города ответили на обращение, что нарушений не обнаружено.
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