Народные приметы и церковные запреты на Светлую Пасхальную седмицу с 3 по 8 мая 2021

3 мая 2021 года, в понедельник, начинается праздничная неделя, посвященная празднованию Пасхи. Название у этой недели - Светлая седмица.
Закончится она Антипасхой, которая будет отмечаться 9 мая. Весь это период посвящается празднованию Пасхальных событий и окончанию Великого поста и Страстной недели.
На первой неделе после Пасхи нет поста ни в среду, ни в пятницу. Земные поклоны во время молитв больше не делаются - их заменяют поклоны в пояс.
Главное требование на Светлой седмице - радоваться воскрешению Иисуса Христа. Запрещены слезы, грусть, печаль, ссоры, обида и плохие поступки.
У каждого дня Светлой седмицы есть своя традиция
- В понедельник ходят в гости и обливают себя водой - чтобы было здоровье и силы.
- Во вторник обливают водой тех, кто не был на утреннем богослужении.
- В среду отменяют любые работы и начинают водить хороводы и петь песни. парни выбирают себе невест. Среду называют хороводницей.
- В четверг вспоминают умерших, но их не поминают.
- В пятницу зятья общаются с родителями жены. Если в ссоре - нужно помириться.
- В субботу принимают артос, каждый, кто хочет, может позвонить в колокол, недавно женившиеся собирают в гости своих родных.
- В воскресенье - Фомино воскресенье или Красная Горка - в этот день массово сватаются, гуляют свадьбы, гуляют и веселятся.
Приметы на Светлую седмицуЕсли девушку облить в понедельник, она обязательно выйдет замуж в течение года, не облитая - не встретит своего суженого.
Дождливый понедельник обещает такое же лето.
Ясный и солнечный поливальный понедельник сулит жаркое и солнечное лето.
Чем больше добрых дел на этой неделе, тем больше счастья и удачи у вас будет.