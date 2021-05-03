Народные приметы и церковные запреты на Светлую Пасхальную седмицу с 3 по 8 мая 2021
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Народные приметы и церковные запреты на Светлую Пасхальную седмицу с 3 по 8 мая 2021

2:20:285/3/2021Фото: Flickr
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храм, служба, Светлая седмица
Пасха празднуется 40 дней. Особо торжественно - первую неделю

3 мая 2021 года, в понедельник, начинается праздничная неделя, посвященная празднованию Пасхи. Название у этой недели - Светлая седмица.

Закончится она Антипасхой, которая будет отмечаться 9 мая. Весь это период посвящается празднованию Пасхальных событий и окончанию Великого поста и Страстной недели.

На первой неделе после Пасхи нет поста ни в среду, ни в пятницу. Земные поклоны во время молитв больше не делаются - их заменяют поклоны в пояс.

Главное требование на Светлой седмице - радоваться воскрешению Иисуса Христа. Запрещены слезы, грусть, печаль, ссоры, обида и плохие поступки.

У каждого дня Светлой седмицы есть своя традиция


  • В понедельник ходят в гости и обливают себя водой - чтобы было здоровье и силы.
  • Во вторник обливают водой тех, кто не был на утреннем богослужении.
  • В среду отменяют любые работы и начинают водить хороводы и петь песни. парни выбирают себе невест. Среду называют хороводницей.
  • В четверг вспоминают умерших, но их не поминают.
  • В пятницу зятья общаются с родителями жены. Если в ссоре - нужно помириться.
  • В субботу принимают артос, каждый, кто хочет, может позвонить в колокол, недавно женившиеся собирают в гости своих родных.
  • В воскресенье - Фомино воскресенье или Красная Горка - в этот день массово сватаются, гуляют свадьбы, гуляют и веселятся.

Приметы на Светлую седмицу

Если девушку облить в понедельник, она обязательно выйдет замуж в течение года, не облитая - не встретит своего суженого.

Дождливый понедельник обещает такое же лето.

Ясный и солнечный поливальный понедельник сулит жаркое и солнечное лето.

Чем больше добрых дел на этой неделе, тем больше счастья и удачи у вас будет.

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