Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные

11:20:545/3/2021Фото: pixabay
0

Если вы любите собак, то знаете. что это самые верные и преданные друзья. Сегодня день их счастья!

День собачьего счастья

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!

***

Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.

***

С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших...
С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну а вы им — заботу,
Несмотря на породу!

***

Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.

***

У наших домашних животных
Свой есть всемирный праздник,
Хозяева, вы любимцев
Сегодня своих поздравьте.

Кошки, собаки и зайчики,
Морские свинки, ежи,
Волнистые попугайчики
С людьми научились жить.

Им много от нас не надо,
Достаточно, чтоб их любили,
И помнили, что мы в ответе
За тех, кого приручили.

***

Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.

Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень собачьего счастья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть собака?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные
    11:20:54 5/3/2021
    Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные
    На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске
    11:03:55 5/3/2021
    На пикет против пыли вышел депутат заксобрания в Новосибирске
    Пашиняна не выбрали премьером: Армянский парламент распускают
    10:46:05 5/3/2021
    Пашиняна не выбрали премьером: Армянский парламент распускают
    Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года
    10:20:55 5/3/2021
    Какой сегодня мусульманский праздник? 3 мая 2021 года
    Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля
    10:14:16 5/3/2021
    Тело застряло под днищем: Любимую спас, а сам погиб под колесами автомобиля
    БердскКадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере
    9:57:00 5/3/2021
    Кадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере
    Критику новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" беспардонными происками конкурентов назвал депутат ГД
    9:40:49 5/3/2021
    Критику новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" беспардонными происками конкурентов назвал депутат ГД
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая
    9:20:28 5/3/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 3 по 15 мая
    Имя самого богатого россиянина назвал Bloomberg
    9:18:34 5/3/2021
    Имя самого богатого россиянина назвал Bloomberg
    БердскНовое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России
    9:04:44 5/3/2021
    Новое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России