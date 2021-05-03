Поздравления в День собачьего счастья 4 мая самые милые и трогательные

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!
***
Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.
Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.
***
С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших...
С Днем животных домашних!
Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну а вы им — заботу,
Несмотря на породу!
***
Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.
Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.
***
У наших домашних животных
Свой есть всемирный праздник,
Хозяева, вы любимцев
Сегодня своих поздравьте.
Кошки, собаки и зайчики,
Морские свинки, ежи,
Волнистые попугайчики
С людьми научились жить.
Им много от нас не надо,
Достаточно, чтоб их любили,
И помнили, что мы в ответе
За тех, кого приручили.
***
Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.
Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!
Источник: pozdravok.ru