Педофил сбежал из больницы. Подробности ЧП
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Педофил сбежал из больницы. Подробности ЧП

1:00:315/3/2021Фото: pixabay.com
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Из-за этого факта проводится служебная проверка.

тюрьма колония
В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию

Из больницы в Волгограде сбежал заключенный, проинформировали в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. Сообщается, что преступника объявили в розыск.

- Тридцатого апреля 2021 года сотрудником колонии-поселения № 3, осуществляющим надзор, было выявлено отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице № 1 города Волгограда. В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание осужденного, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого факта проводится служебная проверка. Ранее в социальных сетях города проходила информация, что сбежавший заключенный был осужден в Симферополе в 2020 году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

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